Richtungweisende Spiele in der OÖ-Liga

MÜHLVIERTEL. Landesliga Ost: Rohrbach trifft am Samstag im Derby auf Bad Leonfelden.

In der Krise: St. Martin (li.) Bild: pirkes

Entscheidende Duelle warten in der kommenden Runde auf die Mühlviertler OÖ-Ligisten. Den Anfang macht schon heute St. Martin: Der Aufsteiger hat sechs Mal in Folge verloren und dabei nur einen einzigen Treffer erzielt. Mit einem Sieg in St. Florian soll dieser Negativlauf endlich gestoppt werden. Seit sieben Runden ohne vollen Erfolg ist die Spielgemeinschaft Pregarten. Die Riepl-Elf fiel dadurch bis auf Platz acht in der Tabelle zurück. Am Samstag gegen Micheldorf gibt es die nächste Chance auf drei Punkte.

Wieder gegen das Schlusslicht antreten muss die Union Perg. Am vergangenen Wochenende beim 0:3 in Bad Ischl lief es gegen den Letzten gar nicht nach Wunsch. Morgen geht es dann mit Grieskirchen wieder gegen ein Team vom Tabellenende.

Mit dem 3:2-Sieg am vergangenen Wochenende in Dietach hat Landesligist Rohrbach-Berg fünf Tabellenplätze gut gemacht. Am Samstag kommt Bad Leonfelden mit Trainer Herwig Drechsel zum Derby auf die Rohrbacher Sportanlage (Anpfiff 18 Uhr). In der Halbzeitpause gibt es den Bieranstich des Oktoberfestes, das nach dem Spiel stattfindet. Im zweiten Mühlviertel-Duell der Landesliga Ost empfängt Vorderweißenbach am Sonntag die Union Katsdorf (14.30 Uhr).

In der Bezirksliga Nord rittern vier Mannschaften um den Herbstmeistertitel. Weil sowohl Blau-Weiß Linz als auch Hofkirchen zuletzt gepatzt haben, ist der SV Freistadt neuer Spitzenreiter. Der Landesliga-Absteiger trifft am Samstag auswärts auf den Tabellensiebten Königswiesen. Die punktegleichen Lembacher wollen schon morgen in Wartberg vorlegen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema