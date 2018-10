Rekord-Teilnehmerfeld bei Geländelauf der Schulen

HOFKIRCHEN IM MÜHLKREIS. 275 Schülerinnen und Schülern ermittelten die besten Cross-Country-Läufer des Bezirks Rohrbach.

Die Wettkämpfe fanden bei dichtem Nebel statt - aber dank Streckenposten fanden alle wieder ins Ziel. Bild: privat

Ein Rekordteilnehmerfeld von 275 Schülerinnen und Schülern fand sich am 9. Oktober in Hofkirchen ein, um die Bezirksmeister im Cross-Country-Lauf zu küren. In vier Altersklassen wurden jeweils die schnellsten Schulen des Bezirks Rohrbach ermittelt. Die erfolgreichsten Mannschaften stellten die Sportmittelschulen aus Ulrichsberg und Niederwaldkirchen sowie die BBS Rohrbach. Auch die NMS Hofkirchen, welche Gastgeber dieser gelungenen Veranstaltung war, konnte einen Platz auf dem Stockerl erreichen. Als sportlichste Schule des Bezirks erwies sich die NMS St. Martin i. M., deren Mannschaften - ausgenommen der Sportmittelschulen - die besten Ergebnisse erzielten.

Mussten sich die Teilnehmer während der Läufe noch durch dichten Nebel kämpfen, so zeigte sich zumindest rechtzeitig zur Siegerehrung die Sonne und Pflichtschulinspektor Markus Gusenleitner konnte den strahlenden Siegern ihre Medaillen bei schönstem Herbstwetter überreichen. Darüber hinaus dürfen sich die schnellsten Laufteams im April bei den Landesmeisterschaften mit den besten Schulen Oberösterreichs messen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema