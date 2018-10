Reichenberger neuer VP-Chef

LIEBENAU. Nach neuneinhalb Jahren an der Spitze der Ortspartei Josef Kaufmann übergab Josef Kaufmann die Führung der VP-Liebenau. Nachfolger ist August Reichenberger, der einstimmig zum Obmann gewählt wurde.

Der neue Obmann DI August Reichenberger, LAbg. Gabriele Lackner-Strauss, Josef Kaufmann Bild: OÖVP / Mark

Eine personelle Änderung gibt es an der Spitze der OÖVP Liebenau: Beim Gemeindeparteitag übergab Gemeindevorstand Josef Kaufmann nach fast zehn Jahren an der Spitze der Gemeindepartei an den 40 jährigen DI August Reichenberger das Amt des Obmanns weitergab. Reichenberger erhielt mit 100 % Zustimmung einen riesigen Vertrauensvorschuss für die neue Aufgabe.

Zahlreiche Ehrengäste waren zum Parteitag gekommen, um einerseits Josef Kaufmann für die langjährige, perfekte Führung der Gemeindepartei danke zu sagen und um andererseits dem neuen Obmann August Reichenberger viel Kraft, viel Freude und viel Motivation für die neuen Funktion zu wünschen. Bezirksparteiobfrau LAbg Gabriele Lackner-Strauss, Vizebürgermeister Manfred Eckl, Altbürgermeister Maximilian Reindl, Bezirksparteigeschäftsführer Gerhard Mark sowie die Vertreter der Teilorganisationen – ÖR Josef Mühlbachler für den Bauernbund, Franz Hinterreither für den Seniorenbund und Gustav Leutgeb für den ÖAAB - führten die Riege der Ehrengäste an. Als Zeichen der Anerkennung für die gemeinsame Arbeit überreichte LAbg Gabriele Lackner-Strauss dem scheidenden Parteiobmann das Goldene Ehrenzeichen der Oberösterreichischen Volkspartei, die Ehrenurkunde und die Landeschronik.

