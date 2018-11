Region bündelt Kräfte für einen neuen Anlauf für eine attraktivere Mühlkreisbahn

Eine Delegation aus dem Bezirk Rohrbach stellte sich bei Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner ein um über eine attraktivere Mühlkreisbahn zu diskutieren. Man will Energien Bündeln und die Menschen in der Region einbinden um die Bahn „schnell und taktvoll“ zu attraktivieren.

Arbeitsgespräch beim Landesrat Bild: Land OÖ

„Der einzige Weg eine Entlastung für verkehrsbelastete Zentren zu erzielen, ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Die Regionalbahnen spielen hierbei eine wichtige Rolle“, ist sich der zuständige Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) bewusst. Der Schienenverkehr bilde nicht nur das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs in der Region, sondern sei auch für einen effizienten Pendelverkehr für Arbeitnehmer, Schüler und Touristen unverzichtbar.

Beim Arbeitsgespräch wurde eben über Verbesserungen und Beschleunigung der Mühlkreisbahn diskutiert. Die Durchbindung an den Hauptbahnhof wurde bereits im Landtag einstimmig beschlossen, künftig soll somit die Regionalbahn über die neue Donaubrücke bis zum Linzer Hauptbahnhof fahren und die Trasse der neuen Schienenachse in Linz mitbenutzen. Auch die Planungen zur Beseitigung der Langsamfahrstellen im oberen Bereich der Strecke haben begonnen. Noch vor Beginn der Landesgartenschau im Mai 2019 sollen die Arbeiten durchgeführt sein. Im Sommer 2019 folgen weitere Streckenarbeiten im unteren Abschnitt ab Rottenegg. „Wichtig ist aber auch die regionale Bevölkerung bestmöglich in das Gesamtprojekt einzubinden. Deshalb gilt es, die Energien auf Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene zu bündeln und gemeinsam am selben Ende des Seiles zu ziehen“, bittet Steinkellner.

Die Arbeitsgruppe Pro Mühlkreisbahn unter der Leitung des Kleinzeller Bürgermeisters Klaus Falkinger beschäftigt sich zudem mit der Evaluierung sämtlicher Eisenbahnkreuzungen entlang der Bahnstrecke. Geprüft wird, ob diese kosteneffizient gesichert oder einige auch komplett aufgelassen werden können. Darüber hinaus ist die Arbeitsgruppe mit der Findung möglicher Park-and-Ride-Flächen betraut, die als weiterer Multiplikator für zukünftig positive Fahrgastzahlen dienen.

Rohrbachs Bezirkshauptfrau Wilbirg Mitterlehner sagte dazu: „Die Verkehrsproblematik wird mit Sicherheit nicht geringer. Eine Attraktivierung der Fahrzeiten der Mühlkreisbahn unterstreicht die Ziele des Klimaschutzes, nützt dem Tourismus und vor allem der Bevölkerung unserer Region. Unsere Mühlkreisbahn ist seit 130 Jahren eine sehr verlässliche Verkehrseinrichtung vom Zentralraum in den Böhmerwald. Eine gute Infrastruktur stärkt den ländlichen Raum und wertet unseren Bezirk auf.“

