Pläne für Nordic-Arena werden vorgestellt

HELLMONSÖDT. "Wir wollen einen offenen Dialog führen".

Die Organisatoren der Nordic-Arena laden zum Dialog. Bild: (NA)

Das geplante Langlauf-Zentrum in Hellmonsödt wird in der Region mit gemischten Gefühlen diskutiert. Offene Fragen, Ängste und Befürchtungen wollen die Projektbetreiber in einem öffentlichen Bürger-Infoabend ausräumen. Deshalb sind alle Interessierten heute um 19 Uhr in den Festsaal der Hellmonsödter Schule eingeladen. "Wir werden alle Pläne auflegen und versuchen, alle Fragen zu beantworten. Wir freuen uns auf einen offenen Dialog", sagt Karl Raml, Obmann des Vereins Nordic-Arena. Kritik gab es zuletzt nicht nur am Wasser- und Flächenverbrauch, sondern auch am Umfang des Projektes. Anrainer befürchteten auch zusätzliche Lärmbelastung durch anreisende Sportler und den Trainingsbetrieb. Auch die geplante Beschneiungsanlage für die Loipe wird immer wieder kritisiert. "Wir versuchen alles sachlich zu klären. Justamentstandpunkte können wir natürlich nicht ausräumen. Wir können aber Halb- und Unwahrheiten widerlegen", sagt Raml, der sich von Anfang an zu einem Spiel mit offenen Karten bekannt hat. Er ist überzeugt, ein gutes Projekt vorzulegen: "Wir bauen die beste nordische Anlage im Mühlviertel, die sich erdenken lässt."

