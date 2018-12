Pkw-Lenker (23) kollidierte mit Gegenverkehr

EIDENBERG. Weil ein 23-jähriger Pkw-Lenker aus Urfahr-Umgebung Montagmittag gegen 11:15 Uhr kurz die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, geriet der Mann in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auto einer 26-Jährigen.

(Symbolfoto) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der Mann war dabei auf der Genger Landesstraße von Gramastetten kommend in Richtung Eidenberg/Geng unterwegs. Der 23-Jährige gab an, dass ihm aus unbekannter Ursache das Lenkrad entglitten ist und er deshalb in einer langgezogenen Rechtkurve über die Fahrbahnmitte geriet.

Dadurch kam es zu einer Kollision mit einer 26-Jährigen ebenfalls aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Die Frau kam mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab, fuhr über die Straßenböschung und kam in der angrenzenden Wiese zum Stillstand. Am Rücksitz ihres Autos befand sich auch ihre 20-Monate alte Tochter.

Alle drei Unfallbeteiligten wurden mit der Rettung zur Untersuchung ins AKH Linz gebracht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema