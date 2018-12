Pistengaudi: Oeppinger produziert grünen Schnee

OEPPING. Rutschpartie auf der Kunstschneebahn am Sonnenhang.

Am Oeppinger Sonnenhang produziert Michael Magauer Kunstschnee. Ein Sackrutsch-Turnier ist geplant. Bild: (priv.)

Die großen Skigebiete starten dieser Tage in die Saison – vor allem auch dank künstlicher Beschneiung. Doch auch abseits der professionellen Pisten will man sich nicht ganz auf Frau Holle verlassen. Am Sonnenhang in Oepping entsteht der Raiffeisenclub-Snowpark. Egal ob mit Rodel, Bob, Strohsack oder Ski, willkommen ist jeder, der sich gerne an der frischen Luft bewegt. Verantwortlich dafür ist Michael Magauer, der das Projekt künstliche Beschneiung privat in Angriff genommen hat.

Ökologische Beschneiung

Dabei ist ihm der ökologische Gedanke besonders wichtig: "Ich möchte grünen Schnee produzieren und vielleicht so auch ein Ideengeber für kleinere Skigebiete werden." Das Wasser für die kleine Beschneiungsanlage kommt aus der eigenen Regenwasserzisterne. "Im Winter würde bei einem Überschuss das Regenwasser in den Kanal und somit aus der Gemeinde abfließen. So bleibt es zumindest bis zum Frühjahr auf der Wiese", erklärt Magauer. Der benötigte Strom kommt aus der eigenen Photovoltaik-Anlage: "Ich arbeite mit einer Wochenbilanz, sprich es wird nie mehr beschneit, als in der aktuellen Woche an Stromüberschuss angefallen ist."

Sackrutsch-Turnier geplant

Den warmen Temperaturen dieser Woche sieht man gelassen entgegen. Planen liegen bereit, und der Versuch, den Schnee dadurch zu konservieren, macht das Experiment besonders spannend. "Es heißt immer wieder, auf 600 Metern ist es schwer zu beschneien. Aufgrund der vielen Inversionswetterlagen in den vergangenen Jahren spricht der Trend allerdings für uns. Sobald die Piste fertig präpariert ist, möchte ich alle Oeppinger und Skifans einladen, auf eine Rutschfahrt vorbeizuschauen", sagt Magauer. Als besonderes Zuckerl hat er übrigens auch einen Geschwindigkeitsmesser eingebaut. Im Jänner ist zudem ein Sackrutsch-Bewerb mit Teamwertung geplant.

Natürlich verlassen sich die Oeppinger nicht nur auf den Kunstschnee und hoffen auf tatkräftige Unterstützung von Frau Holle.

In der Vorbereitung wurde der Oeppinger von vielen Helfern und Sponsoren unterstützt.

