Philip Weigl neuer Leiter des Jugendzentrums Wartberg

WARTBERG OB DER AIST. Das Arbeitsprogramm für die kommenden Wochen erstellte der 21-jährige gemeinsam mit den Jugendlichen.

Philipp Weigl leitet das ÖGJ-Jugendzentrum in Wartberg. Bild: JCUV

Mit einer personellen Veränderung startete das ÖGJ-Jugendzentrum Wartberg ob der Aist in den Herbst. Ein neuer Jugendzentrumsleiter hat das Steuer übernommen und bringt für frischen Wind in das Jugendzentrum. Philip Weigl, ein gebürtiger Niederösterreicher, ist seit vielen Jahren freiwillig bei den Pfadfindern als Gruppenleiter aktiv und sammelte dort bereits viel Erfahrung mit Jugendarbeit. In seinem freiwilligen sozialen Jahr konnte er viel Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen erlernen. Eine Erfahrung die für ihn prägend und aufschlussreich war: „Ab diesem Zeitpunkt wusste ich, dass ich gerne mit jungen Menschen arbeiten möchte. Daher bewarb ich mich kurzerhand beim OÖ Jugendcenter Unterstützungsverein. Mit meinem Job kann ich nicht glücklicher sein.“

Dass sein Beruf nicht nur Beruf sondern Berufung ist, zeigen die Reaktionen der Jugendlichen. Gemeinsam haben sie ein volles Aktivitätenprogramm erarbeitet, das die Jugendlichen Hand in Hand mit dem neuen JUZ-Leiter erstellten. Außerdem vereinbarten sie gemeinsam, wie das in allen ÖGJ-Jugendzentren üblich ist, gemeinsame Regeln für das Zusammenleben im JUZ. „Bei den neuen Regeln und der Aktivitätenplanung und waren die Jugendlichen top motiviert und voll bei der Sache. Ich freue ich schon sehr darauf, dieses Programm in die Realität umzusetzen“, sagt der frisch gebackene JUZ-Leiter.

Öffnungszeiten

Betrieben wird das ÖGJ-Jugendzentrum vom OÖ Jugendcenter Untersützungsverein, der im Bundesland 15 Jugendzentren für die Gewerkschaftsjugend betreibt. Das ÖGJ-JUZ Wartberg ob der Aist befindet sich in der Schulstraße 5. Geöffnet ist am Dienstag, Donnerstag und Freiag (16 – 20 Uhr) sowie am Samstag (14 – 20 Uhr) für Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren. Eine Facebook-Seite informiert über anstehende Aktivitäten.

