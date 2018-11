Personal für Pflege gesucht: Seniorenheim lud Schulklassen ein

BAUMGARTENBERG. Jugendliche der BBS Baumgartenberg nutzten Tag der Altenarbeit für einen Schnuppertag.

Die Schülerinnen vor dem Seniorenpflegeheim in Baumgartenberg. Bild: Katrin Blauensteiner

Im Bezirk Perg werden dringend Fachkräfte für die Altenpflege benötigt. Um möglichen Nachwuchs frühzeitig für diese Arbeit zu begeistern, vernetzte sich das Seniorium Baumgartenberg nun mit der Berufsbildenden Schule (BBS) Baumgartenberg. Zwei ersten Klassen der BBS folgten am Tag der Altenarbeit der Einladung der benachbarten Pflegeeinrichtung und besuchten mit ihrer Lehrerin Karin Dan das Bezirksalten- und Pflegeheim für jeweils zwei Stunden.

Ein Bestandteil des Besuchs war eine von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Senioriums aufgebaute Gesundheitsstraße. Hier konnten die Jugendlichen unter anderem ihren Blutdruck messen oder ihren Blutzuckerspiegel bestimmen lassen. Diese Tätigkeiten boten außerdem ein gut geeignetes Umfeld zum gegenseitigen Kennenlernen. Die Seniorium-Beschäftigten konnten dabei mit den jungen Gästen ins Gespräch kommen.

Eine daran anschließende Führung durch das vor zwei Jahren in Betrieb gegangene Haus vermittelte einen guten Einblick in den Arbeitsalltag der hier tätigen Pflegerinnen und Pfleger. Ebenso konnten sich die Schüler einen Eindruck vom Leben der Bewohnerinnen und Bewohner verschaffen. Den passenden Rahmen für einen gemütlichen Abschluss des Besuchs bot ein reichhaltiges Buffet, an dem sich die Schülerinnen und Schüler stärken konnten.

Die Berufsbildenden Schulen Baumgartenberg sind eine Privatschule mit ein- und dreijähriger Fachschulausbildung. Neu im Angebot ist seit heuer ein dreijähriger Aufbaulehrgang für die Matura, der Absolventen aller dreijährigen Fachschulen offen steht. Nähere Informationen darüber bieten Informationsabende am 21. November (Fachschule) und am 22.November (Aufbaulehrgang). Beginn jeweils um 19 Uhr.

