Pergs ältester Verein ist auch mit 350 Jahren noch bestens in Schuss

PERG. Schützenverein feiert sein Jubiläum mit Festzug und internationalem Schützentreffen.

Nina und Marlies Brunner freuen sich mit Oberschützenmeister Josef Irsiegler auf das Jubiläumsfest am Sonntag. Bild: (lebe)

"Der Samstagnachmittag ist bei meinen Kleinen reserviert für den Schützenverein. Sie lassen kaum einmal ein Training aus, sind wirklich begeistert und ich weiß sie im Schützenheim in guten Händen", sagt Michaela Waldhör. Die Kinder der Pergerin gehören zum großen Kreis des Perger Schützennachwuchses – und haben bereits ihre ersten Bewerbe absolviert. Auch Sabine Brunner hält große Stücke von der Nachwuchsarbeit des Schützenvereins: "Man merkt einfach, dass sie dort ihre Konzentration schulen. Die Kinder kommen zur Ruhe, sind nach dem Training entspannt. Genau das Gegenteil unseres hektischen Alltags."

Stolz auf die Vereinsjugend

Tatsächlich ist die Jugendarbeit das Aushängeschild im Verein. Höhepunkt war im Jahr 1994 der Weltmeistertitel in der Junioren-Mannschaft Armbrust durch Hartmut Wahl und Martin Spindlberger. "Die Arbeit mit der Jugend bereitet mir auch nach 38 Jahren noch große Freude", sagt Oberschützenmeister Josef Irsiegler. Während er seine Funktion an der Spitze des Vereins – die er seit dem Jahr 2000 ausübt – demnächst in jüngere Hände legen möchte, wird er sein Fachwissen in der Nachwuchsarbeit auch weiterhin zur Anwendung bringen. Irsieglers Engagement hat es der älteste Verein der Stadt Perg auch zu verdanken, dass man Nachwuchssorgen nur vom Hörensagen kennt.

Diesen Sonntag wird beim Schützenverein aber ausnahmsweise nicht nur nach vorne, sondern auch in die Vergangenheit geblickt: Denn da feiert der Verein aus Anlass seines 350. Geburtstags ein großes Jubiläumsfest. 18 Schützenvereine, darunter die "königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft" aus Schrobenhausen in Deutschland, werden den Perger Schützen ihre Aufwartung machen. Den Start der Feierlichkeiten bildet um 8 Uhr ein Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Nach einem Frühschoppen im Manner-Keller startet um 11 Uhr ein Schützen-Festzug vorbei am Rathaus in Richtung Zeitling, wo im Baumpark Kriegergut gemeinsam gespeist und ab 14 Uhr ein offizieller Festakt mit Ansprachen und Ehrungen abgehalten wird.

