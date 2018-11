Pergs Prinzessinnen verkauften sich in Europacup-Premiere blendend

PERG. Gegen Italiens Profi-Truppe Vero Volley Monza hielten die Mühlviertlerinnen trotz 0:3-Niederlage gut mit

Mit viel Einsatz stemmten sich Pergs Volleyballerinnen den Gästen aus Italien entgegen. Bild: Günther Ibny

Selten wurde ein Volleyball-Team nach einer 0:3-Niederlage so beklatscht wie die Prinz Brunnenbau Volleys am Mittwochabend nach ihrer Europacup-Premiere gegen Vero Volley Monza. Die Mühlviertlerinnen hatten mit viel Einsatz und lautstark angefeuert von ihren Fans der italienischen Topmannschaft durchaus Paroli geboten. Deutlichi mehr sogar als von der Papierform her zu erwarten gewesen wäre. Im ersten Satz hatte man sogar bis zum Stand von 16:15 geführt. Endstand: 19:25, 23:25 und 20:25.

„Wir haben uns monatelang auf dieses Spiel jetzt vorbereitet in der Organisation. Der Dank gilt dem gesamten Team, das so ein tolles Event auf die Beine gestellt hat. Wir wollten Werbung für Volleyball machen, unseren Weg auf einer breiteren Bühne präsentieren und die Mädels haben mit ihrer Leistung hervorragend dazu beigetragen. Eine fantastische Nacht, die wir heute in Perg erlebt haben, gegen ein absolutes Profiteam aus der Serie A. Ich bin unglaublich stolz", freute sich Pergs Sportdirektor Josef Trauner nach der Partie.

Vor 260 Zusehern starteten die Mühlviertlerinnen gleich mit zwei Servicewinnern. Bis zum Stand von 16-15 führten sie sogar gegen die Gäste aus Monza Auch im zweiten Durchgang spielten die Mühlviertlerinnen frech mit und waren mit 23:25 nur knapp unterlegen. "Ich bin sehr stolz auf uns. Es war ein echt cooles Match, wir haben alles gegeben und besonders die Atmosphäre war sensationell", sagte Kapitänin Diana Mitrengova.

Mit 14 Punkten war Martyna Walter, Tiroler Außenangreiferin der Prinzessinnen, die zweitbeste Scorerin der Partie. Immer wieder setzte sie sich gegen den körperlich weit überlegenen italienischen Block durch: „Wir haben ein großartiges Match gespielt. Ich hätte nie erwartet, dass es so knapp wird. Zu der Leistung und der Stimmung fehlen mir einfach die Worte". Im dritten Durchgang setzten sich die Italienerinnen dann mit 20:25 durch. Am Dienstag findet in der 4.500 Zuseher fassenden Candy-Arena in Monza das Rückmatch statt. Zuerst geht es aber für die Mannschaft von Zuzana Pecha-Tlstovicova noch in der Austrian Volley League zur Sache: Dort treffen sie am Samstag im Spitzenspiel der Runde auswärts auf SG VB NÖ Sokol/Post.

