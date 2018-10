Perger Schulen beklagen schlechte Öffi-Linien: "Schüler fahren lieber nach Linz"

PERG. Weniger Schüler aus Freistadt-Süd und dem Strudengau. OÖVV kündigt Nachjustierung an.

Für die Höheren Schulen in der "Schulstadt Perg" wird es immer schwieriger, Jugendliche aus dem südlichen Bezirk Freistadt (Tragwein, Wartberg, aber auch Königswiesen) für eine Schullaufbahn zu begeistern. "Viele Jugendliche interessieren sich zwar für unsere Schule, sagen dann aber mit Hinweis auf die schlechten Busverbindungen nach Perg doch wieder ab. Sie fahren dann lieber nach LInz", sagt Christian Reisinger, Direktor der HTL Perg.

Auch die Direktorin der HLW Perg, Eva Wiltberger, bestätigt diese Einschätzung: "Dem kann ich vollinhaltlich zustimmen." Vor zwei Jahren habe man sogar eine Beschwerdeliste mit 150 Punkten erstellt und an den Verkehrsverbund Oberösterreich (OÖVV) geschickt. Damals seien Schüler aus dem Raum Pregarten bei der Heimfahrt bis zu 1,5 Stunden unterwegs gewesen.

Auf einzelnen Linien sei es seither zwar zu Verbesserungen im Schultransport gekommen, allerdings nicht im bezirksübergreifenden Busverkehr. Die Übermittlung einer weiteren Beschwerdeliste im vergangenen Jahr sei ohne Reaktion geblieben.

Für Gabriela Teubenbacher, Direktorin der Handelsakademie Perg, ist die Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die angrenzenden Gemeinden des Bezirks Freistadt "nicht gut und lässt die Schüler zunehmend in Richtung Linz tendieren." Der Anteil von Schülern aus dem Bezirk Freistadt sei in den ersten drei Klassen auf einen Anteil zwischen fünf und sieben Prozent gesunken. Das Gleiche gelte aber auch für den östlichen Bezirk Perg: Aus Waldhausen oder Grein sei Amstetten wesentlich einfacher zu erreichen, weshalb man Schüler nach Niederösterreich verliere, sagt HAK-Administrator Robert Bayer. Dennoch bemühe man sich weiterhin um Schüler aus dem Süden Freistadts: Diesen Freitag und Samstag waren Lehrer bei der Bildungsmesse in Pregarten vertreten.

Neue LInie ab Dezember

Beim OÖVV verweist man auf OÖN-Anfrage auf einige Verbesserungen, die man in den vergangenen Jahren habe schaffen können. So betrage die Fahrzeit nach Pregarten nachmittags 52 Minuten. In Richtung Bad Zell fahre die Linie 357 im Stundentakt nach Perg. Bei der Rückfahrt habe man über Bad Zell auch Anschluss nach Königswiesen und Unterweißenbach. "Die Eltern sind darüber sehr glücklich", so Klaus Wimmer.

Zudem werde die Verbindung ab Tragwein ab 9. Dezember mit der Linie 354 aufgewertet. Diese fahre morgens um 6.30 Uhr (für Engel-Mitarbeiter in Schwertberg), um 6.55 Uhr und um 7.10 Uhr. Auch bei der Rückfahrt gebe es deutliche Verbesserungen durch einen Direkt-Bus um 13:46 Uhr (Fahrzeit 32 Minuten) sowie mit Zug-Bus-Linien über Schwertberg um 15.41 Uhr und 17.10 Uhr (jeweils 43 Minuten).

