Perger „Prinzessinnen“ besiegten den Meister

PERG. Die Prinz Brunnenbau Volleys feierten in der Volleyball Bundesliga einen sensationellen 3:1-Erfolg beim UVC Graz.

Mit einem Sieg gegen den regierenden Meister UVC Graz überraschten Pergs Volleyballerinnen in der Bundesliga. Bild: Markus Mörwald

„Wir haben unser Bestes gegeben und sind überglücklich, dass es geklappt hat“, jubelte Perg-Kapitänin Diana Mitrengova nach dem überraschenden 3:1-Auswärtserfolg ihrer Mannschaft beim regierrenden Meister UVC Graz. Nach der Heimniederlage vergangene Woche gegen SVS NÖ Sokol/Post zeigten sich die Pergerinnen in Graz überaus kampfeslustig und überzeugten mit einer ihrer seit Jahren gepflegten Grundtugenden: Teamgeist.

Der klare Außenseiter aus Perg knüpfte den Grazer Gastgeberinnen nicht nur die Durchgänge zwei und drei, sondern auch den vierten und damit drei Punkte ab. Die Mühlviertlerinnen siegten mit 22:25, 25:22, 25:18 und 25:20. „Jede von uns wollte den Sieg. Dafür haben wir alles gegeben und wir haben uns gegenseitig auf dem Platz geholfen", so das Resümee von Diana Mitrengova, die mit 14 Punkten wesentlich zum Sieg der Prinzessinnen beitrug. Noch treffsicherer präsentierte sich Neuzugang Martyna Walter: Die in Innsbruck lebende Polin war beste Scorerin der Partie mit 19 Zählern. Aber nicht nur der Angriff war die Trumpfkarte für den überraschenden Auswärtserfolg. „In der Defensive waren wir um einiges stärker und auch mit dem Service konnten wir sie sehr unter Druck setzen", sagt Mitrengova.

Am kommenden Samstag geht es für die Prinzessinnen weiter in Österreichs höchster Spielklasse. Vor heimischer Kulisse wartet nun der Vizemeister des letzten Jahres, die ATSC Wildcats aus Klagenfurt. Gespielt wird um 17.30 Uhr in der Donauwell-Arena.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema