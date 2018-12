Perg verliert Europacup-Rückspiel in Monza 0:3

MONZA. Die Prinz Brunnenbau Volleys schieden im CEV Challenge Cup gegen italienisches Topteam aus.

Marika Bianchini (Monza) gegen den Mühlviertler Block mit Ronita Leka und Melanie Steiner. Bild: SEPA Media

Nach der 0:3-Heimniederlage im Hinspiel vergangene Woche gegen Saugella Monza verloren die Prinz Brunnenbau Volleys aus Perg am Dienstagabend auch das Rückspiel in Italien mit 0:3. Die Mühlviertlerinnen dürfen mit ihrer Europacup-Premiere dennoch zufrieden sein, schied man doch gegen ein internationales Top-Team aus. Nachdem die ersten beiden Sätze mit 25:17 und 25:14 recht deutlich an die Italienerinnen gegangen waren, hielt Perg im dritten Satz lange Zeit gut mit und lag sogar mehrmals knapp in Führung, ehe Monza gegen Ende der Partie noch einmal das Tempo anzog und auch den dritten Satz mit 25:18 für sich entscheiden konnte.

In der heimischen Bundesliga geht es für die Prinz Volleys am Samstag mit dem Heimspiel gegen UVC Graz weiter. Spielbeginn ist um 17:30 Uhr in der Donauwell Arena in Perg.

