Originalklang-Festival bringt Barockmusik in eine der schönsten Kirchen des Mühlviertels

FREISTADT. Die Liebfrauenkirche ist ab 11. Juli Aufführungsort hochkarätiger Konzertabende für Alte Musik.

Bernhard Prammer ist künstlerischer Leiter des Originalklang-Festivals Freistadt Bild: Foto: Kreischer

Freunde der Alten Musik kommen im Juli jeweils am Mittwoch in Freistadt in den Genuss besonderer Konzerte. Das Atelier „Labyrinthus“ präsentiert seine Originalklang-Konzertreihe in einem der schönsten Bauwerke Freistadts: Der Liebfrauenkirche am Böhmertor. Dieses einzigartige Kulturdenkmal der Stadt, bietet den Musikern und Besuchern einen idealen Rahmen für ihre Auftritte.

„Originalklang“ steht für die Interpretation barocker Musik auf historischen Instrumenten. In den drei Konzerten am 11., 18. und 25. Juli werden erstklassige und international tätige Ensembles und Solisten zu hören sein. Neben bekannten Komponisten (Haydn, Bach) sind auch unbekannte Werke zu hören, die zum Teil nur handschriftlich erhalten sind. Zahlreiche Besucher aus dem weiteren Umfeld kommen alljährlich in diese hochkarätigen Sommerkonzerte und schätzen den einzigartigen Charme des Innehaltens und Hinhörens.

Eine Besonderheit der „Labyrinthus“ Konzerte ist der Nachklang: In freundschaftlicher Atmosphäre gibt es neben Verkostung von ausgewählten Getränken und Bioprodukten aus der Region auch die Möglichkeit, mit den anwesenden Künstlern ins Gespräch zu kommen.

Den Beginn bestreiten am 11. Juli (20.30 Uhr) Katja Stuber (Sopran), Claudia Gerauer (Blockflöte) und Stefan Baier (Cembalo) mit Arienkunst und Instrumentalmusik des deutschen Barock unter dem Titel „Süße Stille, Sanfte Quelle.“

Zur imaginären Begegnung mit Bach, Haydn, Abel und Hammer laden Michel J. R. Igisch (Baryton) und Vincent Ranger (Tafelklavier) am 18. Juli, wenn es heißt: „London 1777 - Haydn und ...“

Den Abschluss des Festivals bildet geistliche konzertante und Instrumentalmusik des 17. Jahrhunderts mit der Capella Trinitatis, die ihr Programm kurz und bündig „Jubilate Deo“ nennt.

Kartenvorverkauf bei Papier & Bücher Wolfsgruber, Pfarrgasse 18, Freistadt, per E-Mail unter labyrinthus@gmx.at oder telefonisch 0699 / 81 93 22 15.

