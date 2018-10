Oberösterreichs zweitwichtigste Verkehrsdrehscheibe wurde in Freistadt eröffnet

FREISTADT. Neugestaltung des Busterminals am Stifterplatz ist abgeschlossen. Land und Stadtgemeinde investierten eine Million Euro in die Modernisierung.

Manfred Hießl, Vize-Bgm. Christian Gratzl, LAbg. Peter Handlos, Bgm. Elisabeth Paruta-Teufer, Landesrat Günther Steinkellner, Bauleiter Bernhard Moser, Vizeb-Bgm. Christian Hennerbichler, GR Herbert Schaumberger, Stadträtin Patricia Winkler, Stadtrat Klaus Fürst-Elmecker und Ewald Niederberger. Bild: Stadtgemeinde Freistadt

Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner, Landtagsabgeordneter Peter Handlos sowie Vertreter der Freistädter Stadtpolitik mit Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer an der Spitze durchschnitten am Dienstagnachmittag nach nur drei Monaten Bauzeit das Band zur offiziellen Eröffnung des Freistädter Busterminals auf dem Stifterplatz. Nachbarn und Baufirmen feierten gemeinsam mit den politischen Vertretern die gelungene Neugestaltung, die eine deutliche Erhöhung der Sicherheit und mehr Komfort für die Fahrgäste mit sich bringt.

Der Stifterplatz ist laut Freistadts Stadtchefin die zweitwichtigste Verkehrsdrehscheibe Oberösterreichs. Das Busterminal wurde in den vergangenen drei Monaten rundum modernisiert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht – sowohl unter als auch über der Erde. Die Gesamtbaukosten betragen rund eine Million Euro. 25 Prozent der Kosten trägt die Gemeinde, 75 Prozent das Land Oberösterreich.

Mehr Sicherheit am Busterminal

Die Warteflächen für die Fahrgäste wurden verbreitert und angehoben. Jener Bereich, in dem ausschließlich Busse verkehren dürfen, hat seit dem Umbau keine herkömmliche Asphaltdecke, sondern eine sogenannte „halbstarre Decke“. Diese hält besonderen Belastungen stand, die Markierungen bleiben dauerhaft sichtbar und der gesamte Bereich unterscheidet sich farblich von der Fahrbahn für den Individualverkehr. „Jeden Tag tummeln sich hier Hunderte von Schülern. Mit dieser Maßnahme konnten wir die Sicherheit am Busterminal deutlich erhöhen, da sich jetzt kaum noch PKWs in den Busbereich verirren“, erklärte Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer bei der Eröffnung.

Öffentliches WLAN und Barrierefreiheit

Das neue Busterminal wurde mit öffentlichem WLAN und modernen digitalen Fahrgastinformationen ausgestattet und barrierefrei gestaltet. „Dank eines modernen taktilen Leitsystems können sich auch sehbeeinträchtigte Menschen ohne Unterstützung anderer auf unserem Busterminal orientieren und bewegen“, so die Bürgermeisterin.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema