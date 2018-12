New Yorker Starfotografin mit Mühlviertler Wurzeln

FREISTADT. Helga Traxler erzählte bei einem Besuch in ihrer ehemaligen Schule in Freistadt über ihre Karriere in New York City.

Ein fotografischer Blick hinter die Kulissen bei den Modewoche New York. Bild: Helga Traxler

Ihre familiären Wurzeln sind in Windhaag bei Freistadt. Derzeit lebt und arbeitet die Modefotografin Helga Traxler aber in New York City und fotografiert dort unter anderem für große Mode-Veranstaltungen wie die New York Fashion Week. Einen Heimaturlaub nutzte die Mühlviertler Fotografin auf Einladung ihrer ehemaligen Professorin Gerda Höbart auch für einen Besuch an ihrer ehemaligen Schule, der HLW Freistadt. Hier plauderte sie mit den fasziniert lauschenden Schülerinnen über ihren Werdegang und den stressigen Alltag im Foto- und Mode-Business.

"Mit der Fotografie bin ich aufgewachsen, aber es war mir nicht von Beginn an klar, dass es einmal meine Berufung sein würde. Die Bilder von Robert Frank haben mich so beeindruckt, dass mir klar wurde: Das will ich auch können, nämlich Menschen mit meiner Fotografie zu berühren“, blickte Helga Traxler auf ihre Anfänge zurück.

Zunächst schloss Traxler ihre Schulausbildung an der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Freistadt ab. Nach der Matura absolvierte sie ein Praktikum beim Radiosender „Antenne Wien“ und war als Au-Pair in Barcelona tätig. Danach begann sie mit dem Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaften an der Universität Wien. Schließlich bewarb sie sich an der Kunst-Universität Linz.

Von da an begann ihre Fotografen-Karriere Fahrt aufzunehmen: 2009 wurde Helga Traxler mit ihrer Serie "Smells like Summer" für die „New York Photo Awards“ nominiert. Bei einem USA-Praktikums-Aufenthalts war Traxler dann für den New Yorker Stylisten John Tan tätig und fotografierte erstmalig für die „Mercedes Benz New York Fashion Week“. Ihre Fotos machten in der Szene die Runde – so führte ein Auftrag zum nächsten. „Das funktioniert nicht anders als in Österreich: Man bekommt einen Job, der Kunde ist zufrieden und empfiehlt einen weiter.“

Seit 2012 lebt und arbeitet sie als freischaffende Fotografin an der Schnittstelle von Mode und Kunst in New York City. Doch auch andere Modestädte hat Traxler in ihrem Lebenslauf aufgenommen: In Paris hatte sie etwa vor drei Jahren bei der Präsentation der „Chanel“-Kollektion Chef-Designer Karl Lagerfeld sowie die Hollywood-Stars Jared Leto und Kristen Stewart vor der Kamera. Man dürfe sich von den großen Namen aber nicht verrückt machen lassen, betont Traxler: „Ich bin da ganz auf meine Arbeit fokussiert, will meine Kunden zufrieden stellen und meiner künstlerischen Handschrift treu bleiben.“

