Neues Hotel hievt Bad Leonfelden in die Oberliga der Tourismus-Destinationen

BAD LEONFELDEN. „Vortuna“ bringt der Mühlviertler Kurstadt 55.000 Nächtigungen jährlich und 80 zusätzliche Arbeitsplätze

Das rundum erneuerte Vortuna Gesundheitsresort steht auf einem Hügel oberhalb von Bad Leonfelden. Bild: Vortuna Gesundheitsresort

Wenn am Sonntag das traditionelle Kurhotel als rundum erneuertes „Vortuna“ Gesundheitsresort öffnet, profitiert davon nicht nur die Kurstadt Bad Leonfelden sondern die gesamte Tourismusregion „Mühlviertler Hochland“. Alleine die Tourismus-Zahlen in der Stadt erreichen mit den angepeilten 55.000 Übernachtungen pro Jahr alleine im Vortuna neue Dimensionen. „Wir werden dank der Großinvestition der Familie Hochreiter in Bad Leonfelden die Marke von 150.000 Gästenächtigungen knacken. Damit wird Bad Leonfelden zu eine der größten Tourismus-Destinationen in ganz Oberösterreich“, sagt Andreas Eckerstorfer, Geschäftsführer des Tourismusverbands Mühlviertler Hochland.

Tatsächlich käme Bad Leonfelden mit diesem Wert in der Statistik von Oberösterreichs Nächtigungsstärksten Gemeinden auf Platz zehn – knapp vor Hinterstoder. Zuletzt rangierte die Mühlviertler Kurstadt mit 94.200 Nächtigungen auf Platz 18 in Oberösterreich. In Kombination mit den Hotels in der Nachbargemeinden Vorderweißenbach und Afiesl sollte die Region künftig sogar die Marke von 200.000 Nächtigungen deutlich überspringen.

Im Tourismus ist aber nicht nur die Quantität sondern auch die Qualität entscheidend. Auch hier setze man mit einem hochwertigen Gesundheits- und Kurtourismus auf das richtige Pferd, ist „Vortuna“-Geschäftsführer und Hochland-Obmann Wolfgang Hochreiter überzeugt: „Ein Kurgast bringt eine tägliche Wertschöpfung von rund 120 Euro. Bei einer Aufenthaltsdauer von drei Wochen macht das rund 2500 Euro pro Gast.“ Und dieses Geld bleibe nicht nur in den Hotelsbetrieben, sondern fließe in viele Unternehmen rund um Bad Leonfelden, die in Gastronomie, Handel oder Freizeitbereich aktiv sind.

Neben der Wertschöpfung profitiere Bad Leonfelden auch in Sachen Arbeitsmarkt vom neuen Wellness- und Kurhotel. So wird die „Vortuna“-Mannschaft um Hoteldirektor Harald Birngruber von derzeit 45 im Vollbetrieb auf 80 Personen anwachsen. „Zum Glück ist es uns gelungen, während des 21 Monate dauernden Umbaus, in dem der Betrieb ja völlig auf Eis gelegt werden musste, viele Hotelmitarbeiter in anderen Bereichen unseres Unternehmens unterzubringen und damit den Großteil der Mannschaft bei uns zu halten“, sagt Peter Weidinger, Finanzvorstand der Hochreiter-Firmengruppe.

