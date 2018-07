Neuer Supermarkt nicht unumstritten

ROHRBACH-BERG. Die Pläne für einen neuen Groß-Diskonter vor den Toren der Stadt sieht man im Rohrbach-Berger Gemeinderat gespalten.

(Symbolbild) Bild: Wodicka

Einerseits sieht man Arbeitsplätze und Anschlussgebühren, andererseits eine zusätzliche Gefahr für das Zentrum. Mit zwei Stimmenthaltungen hat der Gemeinderat die Umwidmung beschlossen.

Einer der dem Projekt kritisch gegenübersteht ist SP-Stadtrat Andreas Hannerer: "Wir haben bereits vier Lebensmittelgeschäfte, es gibt in der Innenstadt eine Fleischhauerei, drei Bäckereien und vieles mehr. Daher ist ein weiterer Diskonter unnötig. Zudem kann ich mich noch genau an die Situation vor ein paar Jahren erinnern. Damals sollte ein Big-Billa in der Wirtschaftszeile errichtet werden. Dies wurde mit dem Argument der Schädigung der Innenstadt abgelehnt, sodass nur ein relativ kleiner Billa-Markt entstanden ist. Hier wird meines Erachtens eindeutig mit zweierlei Maß gemessen", begründet er seine skeptische Haltung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema