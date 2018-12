Neuer Diakon in Schlägl

SARLEINSBACH. Vitus Stefan Glira vom Bischof zum Diakon geweiht.

Feierliche Weihe Bild: Stift Schlägl

Am zweiten Adventsonntag wurde Vitus Stefan Glira in der Pfarrkirche Sarleinsbach zur großen Freude des Schlägler Stiftskonventes und der vielen mitfeiernden Gläubigen von Diözesanbischof Manfred Scheuer zum Diakon geweiht. Der Bischof betonte in seiner Predigt, dass es viele Mitmenschen gewesen sind, die Vitus in der Spur Jesu begleitet haben, damit er ein Diener sei, der Menschen an vielen Orten, in Bereichen und Zwischenstadien zur Seite stehe.

Geboren wurde Stefan Glira am 19. April 1992 in Ansfelden. 2010 maturierte er am Stiftsgymnasium Schlierbach. Nach dem Zivildienst begann er das Studium an der Katholischen Privat-Universität in Linz. Am 2. Februar 2014 wurde er mit dem Ordensnamen Vitus im Prämonstratenserstift Schlägl eingekleidet. Im August band sich Vitus durch die feierliche Profess an das Stift Schlägl. Nach Abschluss des Theologiestudiums absolviert er nun das Einführungsjahr für den pastoralen Dienst in den Pfarren Sarleinsbach und Putzleinsdorf.

