Neos für "Asyl-Lehrlinge"

BEZIRK ROHRBACH. Asylwerber in Lehre beschäftigen die Wirtschaft.

Ein offener Brief, den die Neos rund um Unternehmer Martin Leibetseder und einige Wirtschaftstreibende aus dem Bezirk Rohrbach an die Wirtschaftskammer schickten, ließ die Wogen hochgehen. Konkret ging es um das Thema "Asylwerber in Lehre". Die Rohrbacher Wirtschaftskämmerer warfen den Neos die Absicht vor, politisches Kleingeld schlagen zu wollen. Dennoch brachten die Neos wie angekündigt einen Antrag auf Mitgliederbefragung im Wirtschaftsparlament der WKOÖ ein. Die konkrete Frage, die an die Kammermitglieder gerichtet werden soll, lautet: "Sind Sie dafür, dass Lehrlinge trotz negativem Asylbescheid während der Ausbildungszeit nicht abgeschoben werden, um so Rechtssicherheit für Unternehmer und Auszubildende zu schaffen?" Dabei stellt Leibetseder klar: "Die Lehre soll nicht missbraucht werden können, um ein Asylverfahren zu umgehen. Es geht nur um eine Aufschiebung für die Dauer der Lehrzeit, da es vernünftig erscheint, jungen Menschen lieber eine Ausbildung auf Kosten der Betriebe zu ermöglichen, als Steuergeld fürs Nichtstun zu geben."

