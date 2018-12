Naturfabrik bevorzugt Stoff statt Plastik

AHORN. Gratis Stofftaschen für alle Kunden.

Helena Böcksteiner rät zu Stoff. Bild: (NF)

Das Plastiksackerlverbot betrachtet man in der Naturfabrik Ahorn äußerst gelassen: "Wir verkaufen bereits seit 30 Jahren plastikfrei", sagt Helena Böcksteiner von der Naturfabrik Ahorn nicht ohne Stolz. "Jeder Kunde erhält beim Einkauf ein gratis Stoffsackerl. In den letzten 30 Jahren waren das circa 200.000 Stück." Zudem sind alle Produkte ohne Verpackung in den Regalen, das macht ungefähr 1,8 Millionen Plastiksäcke, die seit Bestehen des Betriebes eingespart wurden.

Auch die Lieferanten werden angehalten, die Ware möglichst unverpackt in Kartons zu liefern. Die Babybodys und Frottierwaren würden sonst einzeln in Plastik ankommen. Möbel werden bei der Auslieferung in Decken eingehüllt, die später wieder mitgenommen werden. Ihr Tipp für umweltfreundliche Weihnachten: "Hochwertige Produkte mit kurzen Transportwegen kaufen, die lange Freude bereiten, anstatt gleich wieder im Müll zu landen. Und Geschenke in Stoff hüllen – das sieht schön aus und kann im nächsten Jahr wieder verwendet werden", verrät die Mühlviertlerin.

