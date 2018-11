Nächtigungsrekord im Böhmerwald

BÖHMERWALD. Die Ferienregion Böhmerwald feiert das beste Ergebnis seit Bestehen.

Ein strahlender Geschäftsführer Bild: (TV)

Die Touristiker im Böhmerwald jubeln über ein kräftiges Nächtigungsplus. Man freut sich über das beste Ergebnis seit Gründung des mehrgemeindigen Tourismusverbandes, der 14 Gemeinden im Böhmerwald umfasst.

72.447 Gäste verbrachten in der Tourismussaison von 1. November 2017 bis 31. Oktober 2018 einen Aufenthalt in der Ferienregion Böhmerwald. "Das sind um 7,33 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Nächtigungen liegen mit 7,68 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres", freut sich TVB-Geschäftsführer Reinhold List und ergänzt: "Insgesamt konnten in diesem Zeitraum 201.730 Nächtigungen erzielt werden. Das ist ein Nächtigungsrekord und macht die Ferienregion Böhmerwald zum Spitzenreiter im Mühlviertel."

Das positive Gesamtergebnis führt List auf die starke Nachfrage ausländischer Gäste zurück. Dabei halten den Böhmerwäldern vorwiegend die Nachbarn die Stange. Denn Zuwächse gibt es vor allem bei Touristen aus Deutschland und Tschechien. Die stärksten Zuwächse bei den Gästen aus Österreich kommen aus Oberösterreich und Wien.

Tourismusmagnet Gartenschau

Im Hinblick auf die bevorstehende Landesgartenschau in Aigen-Schlägl gehen die Böhmerwald-Touristiker zuversichtlich in die neue Saison. "Da müssten wir nochmal was drauflegen können", sieht Reinhold List die Zukunft sehr positiv.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema