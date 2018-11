Nachbar droht mit Klage: Schützen in Bedrängnis

PERG. Zweifel an Gültigkeit von 140 Jahre alter Nutzungs-Vereinbarung angemeldet.

Der Perger Schützenverein feiert heuer sein 350-Jahr-Jubiläum. Nun droht dem Verein juristisches Ungemach. Bild: lebe

Brisante Post erhielt kürzlich die Stadtgemeinde Perg von einer hiesigen Anwaltskanzlei. Darin wird jenes Servitutsrecht des Schützenvereins in Frage gestellt, das im Jahr 1878 zwischen der Marktkommune Perg und dem Eigentümer des Karlingberger-Guts vereinbart wurde und seither die Basis für die Nutzung des Schützenheim-Areals bildet.

Die Stadtgemeinde soll der anwaltlichen Mitteilung zufolge auf den Schützenverein einwirken, damit sich dieser vertragskonform verhalte – was einer Einstellung jeglicher Tätigkeit auf besagtem Grundstück entspricht. Sämtliche bauliche Anlagen des Vereins auf dem Grundstück 2108 seien bis Jahresende zu entfernen. Dieser Schritt sei aufgrund der Unmöglichkeit einer vernünftigen Kommunikation mit den Mitgliedern des Schützenvereins Perg notwendig geworden, heißt es in dem Schreiben. Der Verein sei offenbar nicht an einer guten Nachbarschaft interessiert. Im Fall eines Scheiterns von Verhandlungen über eine neue Vereinbarung werde der einseitige Servitutsvertrag aufgelöst, so die Androhung.

Stadt in der Defensive

Das Ansinnen des Beschwerde führenden Grundeigentümers sollte nicht unterschätzt werden, räumte Bürgermeister Anton Froschauer im Perger Gemeinderat ein. Er ließ sich deshalb vom Gemeinderat ermächtigen, einen Rechtsanwalt "mit hoher Expertise" in dieser Sachlage zu engagieren, um das durchaus im Raum stehende Aus für den Betrieb im Schützenhaus zu verhindern.

Das Servitutsrecht beim Schützenhaus wurde ursprünglich von der einstigen Marktkommune Perg erworben. Diese wurde 1938 aufgelöst und das Kommunevermögen nach 1945 an die Marktgemeinde Perg übertragen.

Laut derzeitiger Rechtsmeinung ist die Marktgemeinde seither Rechtsnachfolger und verfügt somit auch über das Servitut auf den Karlingberger-Liegenschaften. Genau das wird nun in Frage gestellt: Ist die Rechtskontinuität überhaupt gewahrt und damit die Marktgemeinde überhaupt Rechtsnachfolger?

"Der strategische Zugang des Grundeigentümers, das Servitutsrecht in Frage zu stellen, erscheint mir nicht unproblematisch", so Bürgermeister Froschauer. Ziel der Gemeinde müsse es sein, dieses Servitut und damit auch den Bestand des Schützenvereins, der vor einem Monat sein 350-Jahr-Jubiläum feierte, zu sichern. Man werde deshalb auch den Verein auffordern, das Gespräch mit dem Grundeigentümer zu suchen.

Froschauer betont, er wolle tunlichst vermeiden, dass die Sache auf die Spitze getrieben wird. Das Anwaltsschreiben wertet er deshalb vorerst auch als "groben Keil", um konsensuale Gespräche in Gang zu bringen. Er sehe durchaus die Bereitschaft für eine Gesprächslösung. Dies auch deshalb, da auf dem Karlingberger-Areal seit einiger Zeit Pläne zur Errichtung einer Siedlung gewälzt werden. "Herr Langeder wird zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Raumplanung Sache der Gemeinde ist und es hier keinen Rechtsanspruch gibt", so Froschauer im Gemeinderat. Deshalb erwarte die Gemeinde ihrerseits auch eine gewisse Konzilianz dem Schützenverein gegenüber.

