Nach Burnout: Das neue Leben des Haubenkochs

Die Jagd nach den Hauben, Sternen etc. ist eine, die Menschen unbarmherzig verscleisst und verschlingt. Die KöchInnen sollten darauf nicht allzuviel geben. Manche lehnen das Beurteilen durch solche Hauben- und Sternervergeber auch schon ab und haben nicht unrecht damit. In Österreich mögen ganz wenigen Spitzenbetrieben diese Auszeichnungen geschäftlich was bringen, bei den meisten anderen aber wird das gar nicht so besonders viel sein. Bei den meisten RestaurantkritikerInnen muss immer mal wieder was Neues her, die anderen Kunden - bis auf wenige AngeberInnen, die wollen aber schlicht und einfach gut essen und trinken und das in angenehmer Umgebung und zu angemessenen - nicht zwangsläufig billigen - Preisen. Überfordert euch nicht selbst liebe KöchInnen und rennt nciht jedem Trend nach. Wobei diese Trends oft schon ein alter Hut sind, bis sie zu uns kommen. Nicht jeder will Blumen am Teller, nicht jeder eine Anhäufung von Schäumchen, Molekularküche und fermentiertes Zeugs.