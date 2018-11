Musikkapellen meisterten den Konzert-Test

TRAGWEIN. Die Bläsertage des Bezirkes Freistadt gingen mit einem Medaillen-Regen bei der Konzertwertung in Tragwein über die Bühne

Bezirksobmann Ing. Franz Jungwirth gratuliert Kapellmeisterin Mag. Marlies Barth-Miesenberger zur höchsten erspielten Punkteanzahl und zur Goldmedaille Bild: OÖBV Bezirksleitung Freistadt

Bei den Bläsertagen des Bezirkes Freistadt mit Konzertwertung unterstrichen Freistadts Musikkapellen ihr hohes Leistungsniveau. Neunzehn Blasorchester, darunter vier Jugendorchester, des Bezirkes Freistadt stellten sich in Tragwein dem Urteil einer dreiköpfigen Fachjury bestehend aus Werner Parzer (Kapellmeister der Trachtenmusikkapelle Bad Wimsbach-Neydharting), René Killinger (Bezirkskapellmeister-Stellvertreter des Bezirkes Amstetten) sowie Josef Esterbauer (Bezirkskapellmeister Braunau).

Das beste Wertungsergebnis an diesem Wochenende erspielte die Stadtkapelle Freistadt unter der Leitung von Mag. Marlies Barth-Miesenberger mit 95,7 von 100 möglichen Punkten. „Insgesamt konnten zehn Goldmedaillen, acht Silbermedaillen und 1 Bronzemedaille an die angetretenen Kapellmeister übergeben werden“, sagt Freistadts Bezirkskapellmeister Andreas Cerenko. „Die musikalischen Leistungen im Bezirk werden seit Jahren kontinuierlich besser. Das liegt an der professionellen Aus- und Weiterbildung der Dirigenten und an der qualitativ hochwertigen Instrumentalausbildung an den Landesmusikschulen.“

Besonders ins Zeug legten sich die Mitglieder des Musikvereins Tragwein, der als Gastgeber für die Ausrichtung der Bläsertage verantwortlich zeichnete. Die detaillierten Wertungsergebnisse sowie viele Fotos von den Bläsertagen finden sich auf der Homepage des OÖ Blasmusikverbandes Freistadt unter: http://freistadt.ooe-bv.at

