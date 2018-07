Musikgruppe auf Südamerika-Tour

WINDHAAG BEI PERG. Als Musik-Botschafter Österreichs in fernen Landen tritt im August das aus oberösterreichischen Musikschullehrern bestehende Ensemble Capella Concertante in Erscheinung.

Die Capella Concertante Bild: (Pramhofer)

Nachdem man vor zwei Jahren in Südafrika große Erfolge feiern konnte, macht sich die Gruppe am 2. August auf nach Südamerika. Dort spielt die Capella zwei Konzerte in Buenos Aires sowie drei Konzerte in Bolivien. "Dort haben wir auf unserem Terminplan auch ein Benefizkonzert für das Waisenkinder-Projekt Alalay unseres Freundes Walter Witzany stehen", sagt Capella-Bassist Toni Neulinger. Ehe es nach Südamerika geht, spielen sich die Musiker und Sängerin Johanna Falkinger noch bei zwei Konzerten in Oberösterreich warm: Am Freitag, 27. Juli im Stift Lambach und am Sonntag, 29. Juli (19.30 Uhr) in der Hoftaverne Holzer in Windhaag bei Perg. Zu hören sind Ohrwürmer aus Opern und Operetten ebenso wie der berühmte Oblivion-Tango von Astor Piazzolla.

