Museumsgütesiegel für den Grafen von Windhaag

WINDHAAG BEI PERG. Auszeichnung krönt erfolgreiche Museumssaison.

Das Windhaager Museumsteam bei der Gütesiegel-Verleihung Bild: (privat)

Mit der Überreichung des Österreichischen Museumsgütesiegels ging für das Museum Altenburg "Der Graf von Windhaag" ein ausgesprochen erfolgreiches Ausstellungsjahr zu Ende. Dieses Gütesiegel erhalten jene Museen, die eine besondere Verantwortung zur Bewahrung des kulturellen Erbes Österreichs übernehmen und eine hohe Qualität der Kulturvermittlung bieten. Die Jury hob besonders die gute Zusammenarbeit des Kulturvereins mit der Gemeinde und den Windhaager Vereinen hervor. Diese Leidenschaft für die eigene Geschichte sei im ganzen Ort spürbar.

Im Bezirk Perg gibt es damit drei Gütesiegel-Museen: das Heimatmuseum Perg, den Großdöllnerhof Rechberg sowie das Museum Altenburg.

Für Kulturvereinsobmann Ignaz Knoll ist diese Auszeichnung eine große Ehre für den Kulturverein. "Unser Museum kann nun in einem Atemzug mit dem Kunsthistorischen Museum in Wien, der Römerstadt Carnuntum in Niederösterreich oder dem Ars Electronica Center in Linz genannt werden."

Ein wichtiger Baustein war auch die Ausbildung von Johanna und Martin Luger zum Museumskustos: "Dadurch erhielten wir das nötige Rüstzeug, um an der Erfüllung der einzelnen Kriterien für das Museumsgütesiegels arbeiten zu können. Nach drei Jahren intensiver Vorbereitungen sind wir stolz, am Ziel angelangt zu sein."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema