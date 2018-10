Mühlviertler baute Rollstuhl für vernachlässigten Ziegenbock

FREISTADT. Dank eines tierlieben Mühlviertlers und den Mitarbeitern des Tierheims Freistadt kann der kleine Ziegenbock "Hulk" nun wieder selbstständig aufstehen.

Hul dreht zweimal täglich seine Runden. Bild: Tierheim Freistadt

Es sah nicht gut aus für "Hulk": Der fünf Monate alte Ziegenbock kam vor zwei Wochen in die erfahrenen Hände der Mitarbeiter des Tierheims Freistadt. Abgemagert, geschwächt und dehydriert war das Jungtier als es Mitte Oktober am Hof seiner bisherigen Besitzerin abgeholt wurde. "In einer finsteren Box ohne Licht und Ausblick vegetierte der arme Kerl vor sich hin", beschreiben die Tierfreunde die Situation bei ihrem Eintreffen.

Sie nahmen die Ziege in ihre Obhut und konsultierten einen Tierarzt – mit einer vernichtenden Prognose. Die Sehnen des Bocks waren durch einen Selen-Mangel so verkürzt, dass er sich nicht einmal selbstständig fortbewegen konnte. Trotzdem gaben ihm die Tierfreunde eine Chance und begannen, das Jungtier aufzupäppeln.

"Keine leichte Aufgabe"

"Keine leichte Aufgabe, aber der kleine Kerl war sehr dankbar…für Licht, Wasser, ordentliches Futter und ganz viel Zuneigung und Liebe", so die Verantwortlichen vom Tierheim Freistadt.

Das auf den Namen "Hulk" getaufte Jungtier wurde mit Medikamenten behandelt, bekam einen Physiotherapie und ein ganz spezielles Trainingsgerät. Ein geschickter Nachbar baute dem Ziegenbock tatsächlich einen Rollstuhl. Binnen 24 Stunden war der Prototyp fertig. Seither zieht "Hulk" zweimal täglich seine Runden auf dem Hof des Tierheims Freistadt, wie dieses Video zeigt:

Durch das Training konnte er seine Hinterbeine so weit stärken, dass er mittlerweile selbstständig aufstehen kann. "Es wird noch sicher einige Zeit dauern und das vierte Bein wird am Anfang geschient werden müssen, aber er wird es schaffen und allen Prognosen zum Trotz wird er leben", zeigen sich die Tierfreunde zuversichtlich.

Mittlerweile kann Hulk selbstständig aufstehen. Bild: Tierheim Freistadt

Auf Facebook hat die Geschichte des Ziegenbocks im Rollstuhl eine Welle der Entzückung ausgelöst. Für die Mitarbeiter des Tierheims und deren Arbeit gab es viel Zuspruch. "Echt toll was ihr da Tag für Tag leistet. Es ist so schön mit zu bekommen, dass es Menschen gibt, wo die Tiere Hoffnung haben", schreibt etwa ein User.

