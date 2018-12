Mühlviertler Brüder-Trio spielte auf der Steirischen bei Bohlens "Supertalent"

ALBERNDORF IN DER RIEDMARK. Applaus vom Publikum und ein Stern von der Jury – aber leider kein RTL-Sendetermin.

Peter (7), Manuel (11) und Michael (13) Miesenböck bei der Aufzeichnung zum "Supertalent" in Bremen Bild: privat

Woche um Woche haben Anneliese und Gerhard Miesenböck mit ihren Söhnen Michael, Manuel und Peter auf den Anruf gewartet: Wann würde der Ende August aufgezeichnete Auftritt der "Miesi-Buam" bei der aktuellen Staffel von "Das Supertalent" im Fernsehen zu sehen sein? Immerhin hatten die Brüder mit einem Medley auf der Steirischen Harmonika nicht nur das Publikum auf ihrer Seite, sondern heimsten von Dieter Bohlen und seiner Jury auch einen Stern für ihren Auftritt ein. "Zum Sendestart im September hat es geheißen, wir würden in der Woche vor der Ausstrahlung informiert. Erst vorige Woche kam die Information, dass der Auftritt doch nicht ausgestrahlt wird", sagt Gerhard Miesenböck.

Ein bisschen Enttäuschung über die Sendeplanung der Produktionsfirma ist bei den "Miesis" natürlich vorhanden, aber insgesamt sei man durchaus glücklich über die Erfahrung: "Der Auftritt vor 1000 Besuchern und der Jury war trotzdem der volle Erfolg und ein großes Erlebnis für uns alle, und ein paar Mal hat man die Buben bei Backstage-Aufnahmen trotzdem gesehen", sagt Mama Anneliese.

Denn eigentlich hatte man von der Chance, sich für diese Show zu bewerben, eher zufällig erfahren. "Eine Nachbarin hat uns im April gesagt, es gäbe am nächsten Tag in Linz ein Casting, wo man sich bewerben kann", sagt Anneliese Miesenböck. Vor allem der älteste der drei Brüder hat daraufhin nicht mehr locker gelassen: "Einmal bei so einer großen Show aufzutreten, ist schon lange ein Traum von mir. Weil Manuel krank war, haben nur Peter und ich vorgespielt."

Drei Monate später kam dann die Einladung: Die "Miesi-Buam" mögen doch bitte nach Bremen kommen, wo die Show aufgezeichnet wird. Bereits die Anreise war ein Erlebnis, erzählt Manuel Miesenböck: "Wir sind im Bus zum Studio gemeinsam mit Stevie Starr gefahren. Der lieferte uns eine Privat-Show, schluckte Münzen und ein Feuerzeug." Auch der technische Aufwand hinter der Bühne und die Maske beeindruckten die Mühlviertler. "Die ganze Verkabelung hat mich anfangs schon ein wenig irritiert. Aber wie wir dann nebeneinander auf die Bühne gegangen sind – das war das volle Erlebnis. Je mehr Menschen uns zuhören, desto mehr Gaudi haben wir", sagt Manuel Miesenböck. Und diese Gaudi könne ihnen keiner nehmen – mit oder ohne Sendetermin.

