Mit Motorrad gegen Leitschiene geprallt: 20-Jähriger schwer verletzt

KOLLERSCHLAG. Die Kontrolle über sein Bike verlor ein 20-Jähriger am Samstag auf der Kollerschlager Straße im Bezirk Rohrbach.

Rettungshubschrauber (Symbolbild) Bild: www.laumat.at/Matthias Lauber

Der junge Mann aus dem Bezirk Rohrbach war gegen 13:50 Uhr mit seinem Motorrad von Kollerschlag in Richtung Sarleinsbach unterwegs. In der Ortschaft Schröck (Gemeinde Kollerschlag) kam der 20-Jährige in einer engen Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitschiene. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber zum Klinikum Wels geflogen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema