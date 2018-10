Mini Com: Wo Star Wars auf Mittelerde trifft

PREGARTEN. Bei der ersten Mühlviertler „Mini Com“ lassen Fans populärer Filme und Serien ihre Helden hoch leben.

Jede Menge Fantasy-Figuren und deren Fans werden am Samstag in der Bruckmühle Pregarten erwartet. Bild: Mühviertel Mini Con

Luke Skywalker (Star Wars), Daenerys Targaryen (Game of Thrones), Harry Potter oder Aragorn (Herr der Ringe) - wer diese Charaktere verehrt, ist am Samstag, 13. Oktober, bei der „Mühlviertler Mini Con“ in der Bruckmühle Pregarten an der richtigen Adresse. Dieses Fan-Treffen soll die Popkultur und deren Fans hochleben lassen und das internationale „Convention“-Format auf hiesige Verhältnisse herunter brechen. Geplant sind unter anderem ein Star-Wars-Schaukampf, ein Cosplay (Doppelgänger) Wettbewerb, Workshops zu Fotografie und Waffenbau sowie eine Auffahrt des legendären Film-Autos K.I.T.T. Beginn ist um 10 Uhr. Eintritt: 10 Euro (Standard-Ticket). Kinder unter zehn Jahren sind in Begleitung eines Erwachsenen frei.

