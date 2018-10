Michael Lindner im Landtag angelobt

KEFERMARKT. Der Bezirksvorsitzender der SP-Freistadt, wurde am Donnerstag als neues Mitglied im Landtag willkommen geheißen.

Die dritte Landtagspräsidentin Gerda Weichsler-Hauer, Landesrätin Birgit Gerstorfer, LAbg. Michael Lindner, Klubvorsitzender Christian Makor Bild: Land OÖ / Stinglmayr

Gleich zu Beginn der Landtagssitzung am Donnerstag wurde Michael Lindner als neuer Landtagsabgeordneter für die SPÖ angelobt. Der 35-jährige Kefermarkter hat Oberösterreich bislang als Mitglied des Bundesrats vertreten. Er ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen.

Zu seinen politischen Schwerpunkten sagt Landtagsabgeordneter Lindner: „Egal auf welcher Ebene: Politik muss immer für die Menschen in den Gemeinden, in den Familien funktionieren. Diese gesunde Erdung beim politischen Arbeiten ist mir besonders wichtig.“ Als Geschäftsführer des SPÖ-Gemeindevertreterverbands kennt Lindner viele Probleme der Kommunalpolitik im Detail. Deshalb wird er künftig die Aufgabe des Gemeindesprechers im SPÖ-Landtagsklub übernehmen. „Ich bin mit ganzem Herzen Mühlviertler und will deshalb auch meine Region im Landtag stark vertreten – gerade wenn ich an den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, der Kinderbetreuung und der Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen denke! Da geschieht mir zu wenig“, ergänzt Lindner.



Das Bundesratsmandat von Michael Lindner bleibt übrigens auch in Zukunft für das Mühlviertel erhalten: Der bisherige Ersatz-Bundesrat Bürgermeister Dominik Reisinger aus Haslach rückt nach.



