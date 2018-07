Maurerkelle, Bogensäge und humanitäre Werte

PERG. Das Rote Kreuz organisiert für Unternehmen aus dem Bezirk Lehrlings-Camps. Seit heuer ist auch die Krückl BaugesmbH & Co KG aus Perg Teil dieser Partnerschaft.

Bei einer Notfall-Übung konnten sich die Lehrlinge als kompetente Ersthelfer beweisen. Bild: Rotes Kreuz Bezirksstelle Perg

Dass die fachliche Ausbildung im Perger Bauunternehmen Krückl zu den besten im Land zählt, bewies zuletzt Lehrling Daniel Kapplmüller: Der Schwertberger eroberte beim OÖ Jungmaurer-Cup den zweiten Platz. In der Ausbildung setzt das Perger Unternehmen aber nicht nur auf fachliches Können sondern auch auf eine fundierte Persönlichkeitsbildung. Deshalb nimmt man seit heuer auch an einem Lehrlings-Programm des Roten Kreuzes Perg teil, das Jugendlichen in einem attraktiven Umfeld soziale Kompetenz und humanitäre Werte vermittelt.

Das Programm, das im Bezirk Perg vor drei Jahren begonnen wurde, besteht aus einem zweitägigen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs, einem Werte-Camp im Rotkreuz-Erlebnishaus Litz am Attersee und einem Sozial-Erlebnistag in einer Einrichtung des Roten Kreuzes: Hier können die Lehrlinge beispielsweise in den Rettungsdienst, den Sozialmarkt, ein Seniorentageszentrum oder bei Essen auf Rädern hinein schnuppern. Ziel dieses Programmes ist – neben der Stärkung des Teamgefüges – vor allem die Auseinandersetzung mit den eigenen Werten und dem eigenen Handeln. „Die jungen Menschen sollen dazu angeregt werden, soziale Verantwortung zu übernehmen und sich in die Gesellschaft einzubringen“, sagt Marc Hofer, im Roten Kreuz Perg für das Kurswesen verantwortlich.

Warum sich eine renommierte Baufirma wie Krückl in diesem Programm engagiert, bringt Eva Wimbauer, Assistentin der Krückl-Geschäftsführung, auf den Punkt.„Wir wollen unseren derzeit 25 Lehrlingen nicht nur eine fachliche Ausbildung, sondern auch eine umfassende Persönlichkeitsbildung ermöglichen.“

Erst kürzlich konnten sich die jungen Auszubildenden bei dieser Kooperation auf dem Krückl-Betriebsgelände in einer Übungssituation als kompetente Ersthelfer beweisen und damit beeindrucken. Christian Geirhofer vom Roten Kreuz: „Mit unserem modu-lar gestalteten Werte-Programm vermitteln wir nicht nur Kenntnisse in Erster Hilfe, sondern ermöglichen auch eine intensive Beschäftigung mit eigenen Haltungen – was für Menschen an der Schwelle zum Erwachsenenleben Wert-voll ist und ihnen sichtlich auch Spaß macht.“

