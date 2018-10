Lösung für Umfahrung Peilstein möglich

PEILSTEIN. Vorschlag für eine Einbindung der Exenschläger Straße soll am 23. Oktober vorgestellt werden.

Aufregung bei Eltern löst die geplante Trasse für die Umfahrung Peilstein aus. Bild: Land OÖ

Widerstand und Proteste bei Eltern, die um die Sicherheit ihrer Kinder auf dem Schulweg fürchten, lösten zuletzt Pläne für die Peilsteiner Umfahrung aus – die OÖN berichteten. Diese hatten befürchtet, dass ihre Kinder künftig auf dem Schulweg die stark frequentierte Straße überqueren müssten. Nun soll eine Lösung für die Anbindung der Exenschläger Straße gefunden worden sein. Bei einem Informationsabend am kommenden Dienstag, 23. Oktober (19 Uhr) im Pfarrsaal Peilstein wird neben dem Gesamtprojekt auch die Anbindung der Exenschläger Straße an das Ortszentrum vorgestellt. Mit den zuständigen Stellen des Landes Oberösterreich sei dieser Lösungsansatz bereits abgestimmt und für machbar erklärt worden, so Peilsteins Bürgermeister Franz Lindinger.