Livestream, Drohnen, Handy-App: Jänner-Rallye gibt auch im Netz Vollgas

FREISTADT. Die Mühlviertler Jänner-Rallye ist nicht nur aufgrund ihrer Tradition und der einzigartigen äußeren Bedingungen eine Besonderheit im heimischen Motorsport-Kalender. Dank Mühlviertler Start-up ist die Jänner-Rallye auch im Internet die Nummer eins.

Bild: lebe

In Kooperation mit dem in Luftenberg ansässigen Start-up-Unternehmen "digiTicket 24" haben die Veranstalter eine Smartphone-App entwickelt, die den Fans vor Ort wie auch daheim im Wohnzimmer ein bisher nicht gekanntes Rundum-Service bietet. Wo ist der nächstgelegene Parkplatz? Wie hat sich mein Favorit auf der letzten Sonderprüfung geschlagen? Gibt es Verschiebungen im Zeitplan der Rallye oder wichtige sicherheitsrelevante Neuigkeiten? Antworten auf all diese Fragen finden die Motorsport-Fans ab sofort ganz einfach auf ihrem Mobiltelefon.

"Ich hatte schon heuer im Frühjahr den Wunsch, unsere Rallye ganz neu im Netz zu präsentieren. Mit Wolfgang Hollin und Alex Kapeller habe ich dann zwei Fachleute gefunden, die sich voll und ganz dieser Vision verschrieben haben und ein, wie ich meine, herausragendes Produkt entwickelt haben", sagt Christian Birklbauer, Vizepräsident des Rallye Clubs Mühlviertel. Die Handy-App sei so etwas wie der "Infowagen 2.0", der die Fans praktisch rund um die Uhr mit allen Neuigkeiten versorgt, die relevant sind.

Push-Nachrichten und Stream

Ausgangspunkt der Kooperation war die Möglichkeit eines einfachen, digitalen Kartenvorverkaufs – das ist auch das eigentliche Kerngeschäft von "digiTicket 24".

Nach und nach habe man dann die Jänner-Rallye-App um weitere Funktionen ergänzt, sagt Alex Kapeller: "Unser Ziel war es, aus der traditionsreichen Jänner-Rallye auch die modernste Rallye in Österreich zu machen." So ist beispielsweise auch ein Livestream aus mehreren Rallye-Cockpits geplant. Außerdem wollen die Veranstalter per Drohnen Luftaufnahmen von einigen der spektakulärsten Schauplätze der Jänner-Rallye senden.

Auch bei den Behörden sei diese zusätzliche Informationsschiene auf positives Feedback gestoßen. "Wenn sich etwas auftut, was für die Sicherheit der Beteiligten wichtig ist, können wir das direkt von der Rallyeleitung per Push-Nachricht auf die Handys bringen", sagt Birklbauer.

Stockerlplatz in den App-Charts

Bei den Fans ist dieses Service schon jetzt ein durchschlagender Erfolg. Bereits zwei Tage nach der Veröffentlichung kletterte die App vergangene Woche auf den dritten Platz der Download-Charts in Österreich. "Wir hatten binnen zwei Tagen mehr als 1200 Downloads. Spätestens zu diesem Zeitpunkt haben wir begriffen, was für eine starke Marke die Jänner-Rallye ist. Da sieht man, was alles möglich ist, wenn wir Mühlviertler zusammenhalten", sagt Wolfgang Hollin über sein erstes Projekt im Motorsport-Bereich.

Erhältlich ist die kostenlose Jänner-Rallye-App für iOS und Android in den gängigen App-Stores sowie mittels QR-Code auf der Titelseite des diesjährigen Rallye-Journals.

