Lions Club startete Hilfsaktion für Rohrbacher Kirchturm-Uhr

ROHRBACH-BERG. Service-Club stellt 9375 Euro für notwendige Sanierung bereit.

Pfarrer Alfred Höfler hat eine Großbaustelle zu meistern. Bild: Thomas Fellhofer

Die größte Sakral-Baustelle in der Diözese abseits des Linzer Mariendoms ist derzeit die Renovierung der Stadtpfarrkirche in Rohrbach-Berg. Mit projektierten Kosten in der Höhe von 4,2 Millionen Euro liegt der Aufwand beim drei- bis zehnfachen einer "normalen" Kirchenrenovierung. Trotz hoher Förderzusagen bleibt auch an der Pfarre einiges hängen. Zahlreiche Privatpersonen und Vereine helfen zusammen, damit die Finanzierung dieses Projekts gelingen kann.

Einsatz für Turmuhr

So etwa der Lions Club Rohrbach-Böhmerwald, der für die Instandsetzung der Kirchturm-Uhr die Summe von 9375 Euro bereitstellte. "Die Turmuhr ist mehr als ein Zeitmesser. Sie kann uns auch darauf aufmerksam machen, dass unsere Zeit auf Erden auch einmal zu Ende geht", sagt Lions-Past-Präsident Franz Hehenberger. Die Pfarren übernehmen vielfältige Aufgaben und soziale Verantwortung für die Menschen und sind für viele Ansprechpartner in besonderen Lebenslagen. Diese symbolische Wirkung der seelsorglichen Arbeit habe dazu geführt, dass der Club die Kosten für die Renovierung der Turmuhr übernommen hat.

Nicht zuletzt dank dieser Initiative kann die Reparatur und Erneuerung der Turmuhr noch vor der geplanten Turmkreuzsteckung am 23. September fertig werden. "Vielen hat die Uhr bereits im täglichen Leben gefehlt, und zudem wird ein weiterer Abschnitt der Renovierung sichtbar", freut sich Pfarrer Alfred Höfler über die Unterstützung der Lions.

Junge engagieren sich

Neben den Lions-Mitgliedern Fritz Ransmayr und Albert Ettmayer, die beide auch persönlich im Renovierungs-Team der Pfarre vertreten sind, hat "Junglöwe" Alex Stummer das Projekt finanziell tatkräftig unterstützt. Er spendete spontan einen namhaften Betrag, weil für ihn wichtig ist, dass "auch wir Jungen uns in dieser Sache engagieren, damit wir der Kirche für unsere Zukunft eine Chance geben." Für diese Aufgabe sei jeder einzelne Euro hilfreich.

Spenden-Konten für die Kirchensanierung sind in mehreren Bankinstituten möglich: Sparkasse Mühlviertel West: AT35 2033 4000 0000 5306; Raiffeisenbank Region Rohrbach: AT72 3441 0000 0601 3056; Volksbank Rohrbach: AT24 4480 0300 0098 0000 und Oberbank Rohrbach: AT 44 1500 0006 7105 9384.

