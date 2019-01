"Lion – der lange Weg nach Hause" im Adlerkino

HASLACH. Die Rohrbacher Lions laden im altehrwürdigen Kino zum Benefiz-Filmabend ein.

Der Lionsclub Rohrbach bittet zum emotionalen Benefiz-Filmabend und zeigt am 25. Jänner um 19.30 Uhr den Film "Lion – Der lange Weg nach Hause" im Adlerkino Haslach. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit: Saroo Brierley war als Fünfjähriger in einen Zug eingestiegen und erwachte 14 Stunden später in der ihm fremden Stadt Kalkutta. Dort hatte er sich zunächst wochenlang mit Bettelei über Wasser gehalten, bis er in ein Waisenhaus kam.

Weil er weder den Namen der Stadt wusste, aus der er stammte, noch einen Familiennamen nennen konnte, wurde der Junge zur Adoption freigegeben. Das Ehepaar, das ihn adoptierte, lebte in Tasmanien, wohin sie ihn mitnahmen.

Lion – Der lange Weg nach Hause ist ein US-amerikanisches Filmdrama des Regisseurs Garth Davis aus dem Jahr 2016. Der Film feierte beim Toronto International Film Festival 2016 seine Premiere. Der Lionsclub Rohrbach veranstaltet diesen Filmabend, um soziale Themen bewusster zu machen. Der Reinerlös kommt einem Sozialprojekt in unserer Region zugute.

