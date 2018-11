Leibetseder neuer Ortsobmann des Wirtschaftsbunds

ST. GEORGEN/GUSEN. Martin Leibetseder übernahm Leitungsfunktion im St. Georgener Wirtschaftsbund von Andreas Derntl.

Wirtschaftsbund-Bezirksobmann Wolfgang Wimmer, Manfred Leibetseder, Gerald Rubmer und Landtagspräsident Viktor Sigl Bild: Wirtschaftsbund

Zu einer gemeinsamen Generalversammlung luden die drei Wirtschaftsbund-Ortsgruppen Langenstein, Luftenberg und St. Georgen an der Gusen, die schon seit einigen Jahren als „WB 4222“ eng und gemeindeübergreifend zusammenarbeiten. Michael Ortner wurde dabei als Obmann des WB Langenstein bestätigt und Gerald Rubmer als Obmann des WB Luftenberg wiedergewählt. Zu einem Wechsel kam es an der Spitze des Wirtschaftsbundes St. Georgen an der Gusen. Manfred Leibetseder wurde einstimmig als Nachfolger von Andreas Derntl gewählt. Er möchte sich künftig stark um die Interessen der Wirtschaft in St. Georgen bemühen.

Als Ehrengäste begrüßt wurden WB-Landesobmann-Stellvertreter Landtagspräsident KommR Viktor Sigl und Wirtschaftsbund-Bezirksobmann KommR Wolfgang Wimmer. Sigl bot spannenden Einblicke in aktuelle landes- und bundespolitische Themen und Wolfgang Wimmer referierte über die wirtschaftliche Entwicklung im Bezirk Perg.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema