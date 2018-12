Lehrling in Haft: „Er glaubte, wir hätten ihn verraten“

AIGEN-SCHLÄGL/ULRICHSBERG. Sieben Polizisten holten jungen Afghanen aus seiner Unterkunft.

Trotz eines aufrechten Lehrverhältnisses soll Mustafa Asghari abgeschoben werden. (OÖN) Bild:

Die Abschiebungen von jungen Asylwerbern während ihrer Lehrzeit beschäftigen einen Unternehmerkreis, den NEOS-Regionalkoordinator Martin Leibetseder um sich geschart hat. Einer von ihnen ist der umtriebige Hotelier Peter Gruber. Einer seiner Lehrlinge wurde nun am Sonntag kurz nach 5 Uhr früh von sieben Polizisten aus seiner Unterkunft in Schöneben abgeholt. Der junge Afghane befand sich in einer Lehre zum Restaurantfachmann.

Davon, wie schwierig es ist, in der Gastronomie Lehrlinge zu finden, kann nicht nur Gruber ein Lied singen. Der Fachkräftemangel grassiert im Oberen Mühlviertel in vielen Branchen und ganz besonders in den Gastro-Betrieben. Umso mehr freute sich Gruber über den jungen Asylwerber, der seit drei Monaten als angehender Restaurantfachmann beschäftigt war. „Unser Lehrling Mustafa Asghari hatte sich schon sehr gut eingelebt. Er hat ein gepflegtes Erscheinungsbild, ist sehr höflich und spricht perfekt Deutsch. Seine Aufgaben erledigt er prompt und zuverlässig – daher ist er bei allen Mitarbeitern sehr beliebt. Mustafa ist eine große Bereicherung für unseren Hotelbetrieb“, berichtet Bettina Gruber. Sie ärgert sich auch darüber, dass die Hoteliersfamilie von der Abschiebung nichts wusste. Angeblich wurde dem Lehrling mitgeteilt, dass die Familie Gruber über die Abschiebung Bescheid wisse: „Das war jedoch nicht der Fall. Mustafa war auf jeden Fall sehr erschüttert, dass wir – die Familie Gruber – angeblich Bescheid wussten und ihm nichts sagten. Er glaubte, wir hätten ihn verraten“, erzählt Gruber.

Lösung gefordert

NEOS-Politiker Leibetseder fühlt sich mit seiner Initiative bestätigt. „Betriebe suchen händeringend Fachkräfte und finden diese in jungen, motivierten Asylwerbern. Diese sollen deshalb trotz negativem Bescheid ihre Lehre zu Ende machen dürfen, um so Rechtssicherheit für Unternehmer und Auszubildende zu schaffen.“ Er sieht den Ball bei der Wirtschaftskammer, die das Thema Lehre & Asyl in der Rot-Weiß-Rot-Karte berücksichtigen müsse.

