Lehrling blieb auf 500 Überstunden sitzen

PERG. Berater der Perger Arbeiterkammer erwarten Flut an Rechtsfällen durch flexible Arbeitszeit.

5200 Euro bekam ein Lehrling aus dem Bezirk Perg mit Hilfe der Arbeiterkammer aus offenen Überstunden rückerstattet. Bild: lebe

Auf ein Mehr an Beratungstätigkeit und arbeitsrechtlichen Konflikten stellen sich die Berater der Arbeiterkammer Perg angesichts der ab September geltenden flexibleren Arbeitszeiten ein. „Zwölf-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche haben auf jeden Fall negative Auswirkungen auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, sagt AK-Bezirksstellenleiter Kurt Punzenberger. Speziell die langen Durchrechnungszeiträume würden die Gefahr bergen, dass Arbeitnehmer um geleistete Mehr- und Überstunden geprellt werden.

Schon jetzt wurden im laufenden Kalenderjahr 195 Fälle an die AK Perg heran getragen, in denen es um Differenzen bei Entgelt und Endabrechnung ging. In vielen Fällen auch um unbezahlte Mehrarbeits- und Überstunden. „Wir haben derzeit 20 Akten in Bearbeitung, bei denen es jeweils um 30 bis 50 Überstunden geht, die nicht ausbezahlt wurden“, sagt Punzenberger.

Besonders lebhaft in Erinnerung ist AK-Rechtsberater Andreas Frandl der Fall eines Lehrmädchens aus dem Gastgewerbe, das während der Lehrzeit regelmäßig Überstunden leisten musste. Dafür konnte sie teilweise Zeitausgleich nehmen. Zu Ende der Lehrzeit waren aber fast 500 Überstunden offen. Nachdem sich die junge Frau an die Arbeiterkammer gewandt hatte, bestritt ihr Dienstgeber einen Teil der Überstunden und argumentierte den Abzug mit Pausen für Toilette, Übelkeit, Rauchen und Essen. „Zum Glück hat die Frau aber ihre Arbeitszeiten genau dokumentiert, sodass sie in einem Vergleich 400 Überstunden und damit 5200 Euro bezahlt bekam“, sagt Frandl.

