Lebenshilfe-Klienten nehmen Interessen in die eigene Hand

BEZIRK PERG. Vier neue Sprecher für die Lebenshilfe-Einrichtungen in Grein, Perg und St. Georgen an der Gusen treten für die Interessen von Menschen mit Beeinträchtigung ein.

Marlies Schatz, Mario Hahn, Hannes Breuer und Ulrike Weißengruber vertreten für die kommenden vier Jahre die Interessen ihrer Mitbewohner. Bild: Lebenshilfe Oberösterreich

Mitbestimmung ist in den Einrichtungen der Lebenshilfe im Bezirk Perg keine leere Worthülse. Das unterstrich die Wahl der Interessenvertreter für die Klienten in den Einrichtungen im Bezirk Perg. In vielen Lebensbereichen treten die Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung nämlich selbst für ihre Rechte und Anliegen ein. Ulrike Weißengruber, Hannes Breuer, Mario Hahn und Marlies Schatz sind die neu gewählten Haussprecher im Bezirk Perg.

Nach den Haussprecherwahlen im Bezirk Perg spricht Hannes Breuer in seiner dritten Periode für sich und seine Kollegen der Werkstätte Grein, Mario Hahn, bisher Sprecher der mobil betreuten Klienten, stieg zum Haussprecher des Wohnverbundes Grein auf. In der Werkstätte Perg tritt Marlies Schatz für die Anliegen ihrer Kollegen ein. Ulrike Weißengruber wurde nicht nur zur Sprecherin der Werkstätte St. Georgen, sondern auch des Wohnhauses St. Georgen gewählt.

Die Interessenvertreter-Wahlen finden im Vier-Jahres-Rhythmus statt. Aus den Gruppensprechern der einzelnen Gruppen werden Haussprecher und Haussprecher- Stellvertreter gewählt. Sie unterstützen ihre Mitbewohner und Arbeitskollegen bei deren Anliegen, Wünschen und Beschwerden. Im Jahr 2019 werden aus den gewählten Haussprechern Regionalsprecher und in der weiteren Folge Gesamtsprecher gewählt. Diese Personen vertreten die Interessen der in der Lebenshilfe Oberösterreich begleiteten Personen auch in den Gremien der Lebenshilfe Österreich. Über alle Stufen der Interessenvertretung hinweg zieht sich dabei eine Devise: „Nichts über uns, ohne uns!“

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema