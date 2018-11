Leader: 7,5 Millionen Euro Förderungen für die Region

DONAU-BÖHMERWALD. 170 Leader-Projekte wurden in zehn Jahren in Rohrbach gefördert.

Ein besonders süßes Projekt, das von Leader unterstützt wurde, ist der Schoko-Laden in Pühret in Neustift. Bild: Thomas Fellhofer

"Leader" ist ein EU-Förderprogramm, mit dem seit 1991 modellhaft innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden. Seit zehn Jahren gehört auch die Region Donau-Böhmerwald zu den Fördergebieten. Für die Menschen in der Region oft zu abstrakt, hat das Leader-Programm doch konkrete Auswirkungen, wie Obmann Georg Ecker an den Zahlen der abgelaufenen Leader-Dekade festmacht: "Wir haben 170 Projekte umgesetzt. Das ist ein Investitionsvolumen von 20 Millionen Euro. Aus den Fördertöpfen der EU, des Bundes und des Landes flossen in diesem Zusammenhang 7,5 Millionen Euro in die Region." Grund genug, das zehnjährige Jubiläum erfolgreicher Regionalentwicklung zu feiern. Am 19. November um 19.30 Uhr findet deshalb im Centro Rohrbach ein Festabend statt (Anmeldung unter leader@ donau-boehmerwald.info).

Mehr als Landwirtschaft

Oft werde das Leaderprogramm auch als Landwirtschaftsförderung missverstanden. Zwar nimmt die Landwirtschaft in einer bäuerlich geprägten Region wie Rohrbach einen wichtigen Stellenwert ein, die Förderaktivität erstreckt sich aber auf alle Lebensbereiche: "Wir haben Projekte in der Wirtschaft, im Tourismus, der Kultur im Jugendbereich und auch im Sozialen umgesetzt. Das große Ziel ist es, die Lebensqualität in der Region zu verbessern. Ich bin überzeugt, dass uns das in den vergangenen zehn Jahren auch ein Stück weit gelungen ist", sagt Ecker.

Die aktuelle Förderperiode – es ist die zweite für die Region Donau-Böhmerwald – läuft noch bis 2021. "Wir hoffen, dass es auch danach ein weiteres EU-Programm gibt", sagt Ecker. Möglich sei, dass es nach 2021 erst eine Übergangslösung geben wird, ehe neue Programme auf die Beine gestellt werden. "Vor der EU-Wahl wird es sicher keine Entscheidungen geben", ist Ecker sicher. Vordergründig wichtig sei vor allem die Motivation der Menschen in der Region: "Wir sind immer auf Menschen angewiesen, die Ideen haben und Projekte kreieren. Wenn wir die haben, wird sich die Region gut entwickeln."

