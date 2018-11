Kriegsreporter liest im Pfarrsaal

PREGARTEN. Der langjährige ORF-Auslandskorrespondent Friedrich Orter ist diesen Samstag zu Gast in Pregarten. Im Pfarrzentrum St. Anna stellt er sein aktuelles Buch "Der Vogelhändler von Kabul" vor.

Für dieses Buch kehrte er vor zwei Jahren noch einmal zurück in das krisengeschüttelte Land, aus dem er in seiner Laufbahn als Korrespondent in internationalen Krisengebieten oft berichtet hatte. Dieses Mal im Zentrum: Der Vogelmarkt "Ka Faroshi" in Kabul. Orter lässt Vogelhändler über das Glück mit Tauben erzählen, über die Falknerei oder den Gesang der Nachtigall. In Kontrast dazu stehen Zahlen und Fakten von den Verwüstungen eines endlosen Krieges, allgegenwärtige Korruption, das Drogenproblem – und das zarte Keimen von Hoffnung auf Besserung in dem schier ausweglosen Gräuel.

Beginn ist um 19 Uhr. Nach der Lesung steht Friedrich Orter auch für Fragen sowie Buchsignierungen zur Verfügung. Vorverkaufskarten gibt es in der Pfarrkanzlei Pregarten.

