"Kreativ Werk Tage" bekommen auf Schloss Weinberg eine feste Heimstätte

KEFERMARKT. Mühlviertler Initiative wird nach vier erfolgreichen Jahren auch im Innviertel ausgerollt.

Einer der zahlreichen angebotenen Kurse beschäftigte sich mit dem Weidenflechten. Bild: Schneider

Eine Bühne für traditionelles Handwerk, das es wert ist, erhalten zu werden, bot am Wochenende das Schloss Weinberg bei den "Kreativ Werk Tagen" des Vereins Mühlviertel Kreativ. In zweitägigen Seminaren konnten Teilnehmer – ein Ehepaar war sogar eigens aus Wien angereist, eine Frau aus der Steiermark – von profunden Könnern lernen, wie man einen Drahtkorb flicht, ein Sitzfell aus Rohwolle herstellt oder ein Holzstück mit Kerbschnitzereien veredelt. Viele dieser Seminare waren bereits Wochen im Voraus ausgebucht.

Damit diese Fertigkeiten auch nachhaltig gesichert bleiben, haben die Veranstalter alle 18 Handwerkstechniken, die in den vergangenen vier Auflagen dieser Seminarwochenenden gelehrt wurden, begleitet und dokumentiert. So können etwa die Seminarunterlagen sowie zahlreiche Fotos zum Download auf der Internet-Seite www.muehlviertel-kreativ.at aufgerufen werden.

Diese Nachhaltigkeit motiviert die Verantwortlichen, das ursprünglich auf drei Jahre angelegte LEADER-Projekt der "Kreativ Werk Tage" fortzuführen. "Wir freuen uns, dass es mit diesem Projekt gelungen ist, die Wertschätzung für das alte Handwerk zu betonen. Denn nur dort, wo fundiertes Können vorhanden ist, kann sich auch Wertvolles und Kreatives neu entfalten, wie man im MÜK-Haus Freistadt sehen kann", sagen Christa Oberfichtner und Maria Ruhsam, Obfrau und Obfrau-Stellvertreterin des Vereins Mühlviertel Kreativ.

Für LEADER-Obmann Erich Traxler hat das Projekt sein Ziel erreicht: "Wir haben eine gute Grundlage dafür geschaffen, dass altes Handwerk als Teil der Identität einer Region auch in Zukunft wertgeschätzt wird. Das Wissen und Können wird von den Seminarteilnehmern weitergetragen, und dadurch wird altes Handwerk auch im Alltag wieder stärker sichtbar werden."

2019 zwei Schauplätze

Rundum zufrieden ist auch der Kooperationspartner der Seminarreihe und Geschäftsführer von Schloss Weinberg, Markus Ladendorfer. Deshalb werde Schloss Weinberg die Veranstaltungsreihe auch nach dem Ende des auf drei Jahre angelegten LEADER-Projektes fortsetzen. "Das überregionale Interesse an den Kreativ Werk Tagen hat uns motiviert, auch in Zukunft das alte Handwerk im Schloss Weinberg durch Seminare zu pflegen. Es kommt auch unseren höchst erfolgreichen Märkten zu Ostern und im Advent zugute, wenn wieder mehr Menschen altes Handwerk praktizieren."

Im kommenden Jahr werden die "Kreativ Werk Tage" sogar an zwei Standorten ausgetragen: am 6. und 7. April 2019 auf Schloss Zell an der Pram im Innviertel und im Schloss Weinberg am 15. und 16. November 2019.

