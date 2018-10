Kräftiges Besucher- und Einnahmenplus im Pregartner Freibad

PREGARTEN. Eintritte nahmen um 15 Prozent zu, Einnahmen um Prozent. Für die kommende Saison wird ein neue Pächter im Freibadbuffet gesucht.

Der für den Freibadbetrieb verantwortliche Vize-Bgm. Fritz Robeischl und Bgm. Anton Scheuwimmer können mit der Freibad-Bilanz des Jahres 2018 zufrieden sein. Bild: OÖVP Pregarten

Einen deutlichen Besucherzuwachs konnte das Pregartner Freibad „Lagune“ heuer verzeichnen. Bei den Eintritten wurde heuer die Marke von 30.000 übertroffen. Dieses Plus von 4.000 Eintritten entspricht einer Steigerung von 15 Prozent gegenüber dem Jahr 2017. Auch die Einnahmen aus den Eintritten konnten um mehr als zwölf Prozent auf 54.000 Euro erhöht werden. Ein deutliches Plus weist auch der Verkauf von Saisonkarten auf. „Der gute Besuch zeigt uns, wie wichtig das Freibad für unsere Region ist. Der außergewöhnliche Sommer hat natürlich viel zu diesem Besucherplus beigetragen. Aber auch die Bemühungen von Vizebürgermeister Robeischl, wie das Dirndl- und Lederhosenspringen, Gratis-Aquagymnastik und angebotene Kurse schlagen sich im Ergebnis nieder“, sagt Bürgermeister Anton Scheuwimmer. Trotz dieser erfreulichen Saison ist der vom Land Oberösterreich geforderte Kostendeckungsgrad von 50 Prozent in weiter Ferne. Aktuell liegt man bei 33 Prozent.

Freibad-Umfrage als Impulsgeber

Eine Basis für die Neuausrichtung der Freibad-Aktivitäten war eine zu Jahresbeginn gestartete Befragung der Pregartner Gemeindebürger. 920 Personen haben sich hierfür Zeit genommen und Anregungen für den Freibadbetrieb gegeben. Mehrere Ideen daraus wurden bereits in dieser Badesaison aufgegriffen und von vielen Menschen mitgetragen: Die veranstalteten Schwimm- und Sportkurse im Freibad wären ohne den großen Einsatz von Isabella Reichhard, Familienbundzentrum Lichtblick nicht möglich gewesen. Das Gratis-Angebot für Wassergymnastik wurde durch die finanzielle Unterstützung von Ulis Naturkost und der Sparkasse Pregarten-Unterweißenbach ermöglicht. Der Reinerlös aus dem Dirndl- und Lederhosenspringen wurde in eine große Sonnenliege beim Kinderbecken investiert. Diese wurde von SchülerInnen der Polytechnischen Schule Pregarten und der Pregartner Tischlerei Matscheko & Mayrhofer errichtet und von der Raiffeisenbank Region Pregarten finanziell unterstützt.

Eine Veränderung für das nächste Jahr wird die Gastronomie betreffen. „Wir haben den bestehenden Vertrag gekündigt. Ab der kommenden Saison suchen wir somit nach neuen Pächtern für das Freibadbuffet. Wir freuen uns, wenn sich Interessierte direkt bei mir oder am Stadtamt melden“, sagt Vizebürgermeister Fritz Robeischl. „Die von uns im Frühling durchgeführte Umfrage hat gezeigt, dass für die Zufriedenheit unsere Gäste eine solide Gastronomie unverzichtbar ist. Ich bedanke mich bei den 920 Umfrageteilnehmern und allen Besuchern für ihren Beitrag zur Verbesserung der Freibadsituation".

