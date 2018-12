Kammerorchester begleitet Publikum mit vier Konzerten in das neue Jahr

MÜNZBACH. Musikfreunde aus dem Unteren Mühlviertel haben sich die Termine für eines der Neujahrskonzerte des Münzbacher Kammerorchesters bestimmt längst im Kalender eingetragen. Für alle Interessierten die noch keine Karte haben heißt es schnell sein.

Unter der Leitung von Kapellmeister Georg Prinz stehen an vier Konzertterminen in Bad Zell, Münzbach, Kronstorf und Naarn unter anderem die Ouvertüre zur Operette "Orpheus in der Unterwelt" von Jacques Offenbach, zahlreiche Polkas sowie die Walzer "Erinnerung an Covent Garden" von Johann Strauß Sohn und "Gold und Silber" von Franz Lehár auf dem Programm. Sopranistin Irene Mair untermalt das Konzertprogramm mit lustig-heiteren Gesangseinlagen aus beliebten Operetten wie "Die Csárdásfürstin" und "Pariser Leben" sowie der bekannten "Habanera" aus Georges Bizets Oper "Carmen".

Den Auftakt der Konzertreihe macht am Sonntag, 30. Dezember (19.30 Uhr), ein Auftritt in der Arena Bad Zell. Am Neujahrstag folgt um 17 Uhr das Heimspiel in der Münzbacher VS-Turnhalle. Weiter geht es am 3. Jänner (19.30 Uhr) in der Josef-Heiml-Halle in Kronstorf. Zum Abschluss spielt das Kammerorchester am Freitag, 4. Jänner (19 Uhr), erstmals in der NMS-Halle in Naarn im Machland auf.

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro bei Ö-Ticket, in allen Raiffeisenbanken, bei den Mitgliedern des Orchesters sowie unter www.mv-kom.at kartenbestellung

