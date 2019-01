"Junge Menschen setzen sich auch heute für Jesus ein – ich bin der beste Beweis"

ALTENBERG. Die 18-jährige Alexandra Danner aus Altenberg fliegt zum Weltjugendtag nach Panama.

Alexandra Danner (li.) freut sich auf viele internationale Begegnungen beim Weltjugendtag. Bild: Danner

Etwa zwei Millionen Teilnehmer werden übernächste Woche (22.–27. Jänner) in Panama gemeinsam mit Papst Franziskus den alle drei Jahre stattfindenden Weltjugendtag feiern. Mitten unter ihnen: die 18-jährige Alexandra Danner aus Altenberg.

Bereits beim Weltjugendtag 2016 in Krakow (Polen) war die junge Mühlviertlerin dabei und von der dort herrschenden Stimmung fasziniert. "Der Weltjugendtag ist kein normales Festival, bei dem Musik und Alkohol im Vordergrund stehen. Es ist eine Veranstaltung, auf der bis zu vier Millionen junge Menschen ihren Glauben an Jesus Christus feiern."

Momente für ein ganzes Leben

In Krakow durfte sie diese Atmosphäre hautnah erleben: die Farben der Fahnen aus aller Welt, Gesänge in verschiedensten Sprachen, die Verschiedenheit der Nationen und Traditionen – und dabei dennoch über allem Einheit und Friede. "Die Menschen fangen mitten auf der Straße zu tanzen, singen oder musizieren an", erinnert sich die Altenbergerin. "Diese Lebensfreude und der Zusammenhalt sind wunderschön. Das sind Momente, die das Leben lebenswert machen!"

Für die Tropen und Mittelamerika begeistert sich Danner seit vielen Jahren. Als Panama als Austragungsort für den kommenden Weltjugendtag fixiert wurde, war für sie klar: "Auf jeden Fall fliege ich mit! Koste es, was es wolle!"

Matura-Diplomarbeit geplant

Ein Problem gab es aber schon zu lösen: Wie erhält man zweieinhalb Wochen Freistellung von der Schule? Danner hat deshalb ihre Reise in ein Schulprojekt verpackt, hat bei ihrer Direktorin an der HLW Linz-Auhof vorgesprochen und den Weltjugendtag als Diplomarbeitsthema für die Matura vorgeschlagen. Ihre Argumente konnten überzeugen: Im kommenden Schuljahr wird Alexandra Danner eine Diplomarbeit zum Thema "Weltjugendtag Panama: Einfluss und Krisen der Weltkirche" schreiben.

Um Material für diese Arbeit zu sammeln, will Danner die Ureinwohner Panamas kennenlernen, an Workshops über Sozialthemen, die Drogenproblematik und die Aids-Epidemie teilnehmen und die Schönstatt-Gemeinschaft von Costa Rica treffen. Außerdem stehen die Mitfeier heiliger Messen mit dem Papst sowie Besuche der Städte Panama City und San José auf dem Programm.

Vorbereitet hat sich die überzeugte Katholikin auf ihre Reise unter anderem bei einem Treffen österreichischer Teilnehmer in Wien. "Dort bekamen wir Informationen zu Flügen, Workshops und Unterkünften. Außerdem lernten wir Gebete auf Spanisch sowie traditionelle deutsche und österreichische Tänze, mit denen wir in Panama unsere Traditionen vorstellen wollen."

Mit ihrer Reise nach Panama setzt die Mühlviertlerin auch ein persönliches Statement: "Ich will bezeugen, dass der Glaube nicht erlischt und die Liebe nicht schwindet. Ich bin der lebende Beweis dafür, dass es sehr wohl junge Menschen gibt, die Jesus Christus nachfolgen und sich für seinen Namen einsetzen – weltweit werden es immer mehr."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema