Jetzt wird auch in Ulrichsberg das Wasser knapp

ULRICHSBERG. Die Quellschüttung geht wegen der Trockenheit zurück, der Verbrauch verdoppelte sich.

Im Garten darf das Wasser nicht unnötig „verpritschelt“ werden, sagt die Wassergenossenschaft. Bild: colourbox

Rasenspritzen ist dieser Tage in Ulrichsberg verboten. In einem Rundschreiben teilten das die Obmänner der örtlichen Wassergenossenschaften ihren Mitgliedern mit. Manfred Altendorfer, Rudolf Stöbich und Gerald Öller informierten in einem Rundschreiben über die Wasserknappheit. "Aufgrund der aktuellen Trockenheit und des Umstandes, dass für August keine nennenswerten Regenfälle prognostiziert werden, müssen wir daraus Konsequenzen ziehen", heißt es darin. Als Sofortmaßnahme ist daher das Bewässern von Grünflächen untersagt. Auch auf den sparsamen und zweckmäßigen Einsatz des Trinkwassers wird eindringlich hingewiesen.

Genug Trinkwasser

Was das Trinkwasser betrifft, beruhigen die Obmänner: "Zum Trinken haben wir genug. Aber mancherorts laufen Rasensprenger den ganzen Tag. Das geht nicht. Unser Verbrauch hat sich in den vergangenen Wochen mehr als verdoppelt", sagt Stöbich auf OÖN-Anfrage. "Unsere günstige Trinkwasserversorgung funktioniert nur, wenn alle Mitglieder sich darum bemühen." Das letzte Mal, dass Maßnahmen ergriffen werden mussten, war 2015.

Neben dem gesteigerten Verbrauch fließt aber auch weniger Wasser zu. Die Quellschüttungen gehen aufgrund fehlender Regenfälle zurück. Der Hochbehälter wird von 15 Quellen aus dem Böhmerwaldgebiet gespeist. Die Anlage versorgt den Marktbereich von Ulrichsberg und die Ortschaften Erlet, Mühlwald, Dietrichschlag und Teile der Ortschaft Stangl.

Achtsamer Umgang

Die anhaltende Hitze veranlasst immer mehr Gemeinden dazu, zum achtsamen Umgang mit Trinkwasser aufzurufen. Vor allem auch die vielen privaten Pools stellen die Wasserversorger vor zusätzliche Herausforderungen. Gerade dieser Tage möchten viele Poolbesitzer zumindest einen Teil des erwärmten Wassers austauschen. Da können an Wochenenden schnell einige hundert Kubikmeter zusammenkommen. Daher verlangen viele Gemeinden zumindest eine Information über den gewünschten Zeitpunkt der Poolfüllungen, um besser planen zu können.

Wasserprojekt weiter in Kritik

Die anhaltende Wasserknappheit hält auch die Kritik am geplanten Abfüllprojekt im Böhmerwald am Köcheln. Wie berichtet, wartet der Projektbetreiber noch auf den Wasserrechtsbescheid, ob in Ulrichsberg Böhmerwaldwasser abgefüllt werden darf und wenn ja, in welchem Ausmaß Tiefenwasser entnommen werden kann. (fell)

