"Jemandem helfen zu können: In solchen Momenten geht für mich die Sonne auf!"

SCHWERTBERG. Helfer im Porträt: Karin Kammerer ist als Leiterin der neu errichteten Ortsstelle des Roten Kreuzes in Schwertberg Chefin und engagierte Helferin in Personalunion.

Karin Kammerer inmitten ihrer Transportfahrzeuge Bild: Rotes Kreuz, Bezirksstelle Perg

Anfang Juni sind die Helferinnen und Helfer mit der roten Jacke vom Schwertberger Ortszentrum an den Südring übersiedelt. Das neue Haus bietet optimale Voraussetzungen für die grundlegende Mission der Blaulichtorganisation: 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr für die Menschen da zu sein.

Sanitäterin mit Leib und Seele

An der Spitze der 150 Mitarbeiter umfassenden Ortsstelle Schwertberg steht Karin Kammerer, und zwar mit Begeisterung. "Vor 15 Jahren habe ich die Sanitäter-Ausbildung gemacht; seither bin ich mit Leib und Seele beim Roten Kreuz. Jemandem zu helfen, ist eine intensive Art der Begegnung. Da geht für mich jedes Mal die Sonne auf!", schwärmt die 58-Jährige. Damit lebt sie auf unnachahmliche Weise genau das, was das Rote Kreuz in seinem zentralen Motto ausdrückt: aus Liebe zum Men-schen. Keine Floskel, sondern ureigenes Selbstverständnis. Diese Haltung prägt auch Karin Kammerers Stil als Vorgesetzte: Seit ihrer Bestellung im Jahr 2012 ist sie eine Ortsstellenleiterin zum Angreifen. Täglich frühstückt sie auf der Dienststelle mit der aktuellen Mann- und Frauschaft, bevor sie mit dem Zug nach Linz fährt, um ihrem Brotberuf als Zahnarztassistentin nachzugehen. Nachher – abends – schaut sie selbstverständlich wieder bei ihren Rotkreuzlern vorbei: Führungsarbeit ist für sie in erster Linie Beziehungsarbeit.

Mit ihren Stellvertretern Thomas Hirschinger und Manuel Kratzer dirigiert die Mutter zweier Söhne ein engagiertes, freiwilliges Helferkollektiv, das sich in den Sparten Rettungsdienst, Katastrophenhilfsdienst, Essen auf Rädern, Journaldienst, Besuchsdienst, Begleitdienst und – mit insgesamt 36 (!) Kindern – im Jugendrotkreuz einbringt. Neben der Administration der Ortsstelle ist Karin Kammerer auch nach wie vor als Sanitäterin aktiv. Eine Arbeit, die für sie aus zwei wesentlichen Elementen besteht: professioneller Versorgung und intensivem Zuhören.

"Einmal habe ich eine alte Frau in ziemlich schlechter körperlicher Verfassung in das Krankenhaus begleitet. Während der Fahrt in der Rettung haben wir beide sehr angeregt geplaudert und sie hat mir ihr Herz ausgeschüttet. Als wir am Ziel waren, hat sie plötzlich gesagt: ‚Mei, jetzt geht’s ma so guat, jetzt foahr ma wieda hoam!‘ Um solche Zuwendung geht’s, glaube ich."

An alle, die diesen Zugang zur Arbeit mit Menschen sympathisch finden: Die Türen des Roten Kreuzes Schwertberg stehen für Interessierte weit offen.

Rotes Kreuz, Ortsstelle Schwertberg, Rotkreuz-Platz 1, 4311 Schwertberg. Tel: 07262/61144.

